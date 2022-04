Nassenheide

Den Jetlag hat sich Günter Koczessa längst wieder aus den Beinen gelaufen. Nach seinem Start vor einer Woche am Ostermontag beim Marathon in Boston (Vereinige Staaten von Amerika) ist der Oberhaveler wieder zurück in den heimischen Gefilden, startete zusätzlich am gestrigen Sonntag noch über die 42,195 Kilometer lange Strecke beim Darß-Marathon. „Laufen ist mein Hobby. Da bekomme ich den Kopf frei“, sagt der 69-Jährige, der Anfang des Jahres bei der Wahl zum „Sportler des Jahres 2021“ in Oberhavel von der Märkischen Allgemeinen Zeitung und Mittelbrandenburgischen Sparkasse auf Rang drei von den Lesen gewählt wurde. „Für mich ist das kein Druck, sondern Spaß.“

Und diesen hat der aus Hof Selmsdorf (Mecklenburg-Vorpommern) stammende Günter Koczessa, der mittlerweile seit 1963 in Nassenheide wohnhaft ist, schon seit 20 Jahren. Denn in diesem Jahr steht für den Oberhaveler ein ganz besonderes Jubiläum an. „Ich laufe dann seit 2002 Marathon“, erzählt er. Einst fing alles mit dem Berlin-Marathon an, den der Läufer vor 20 Jahren zum ersten Mal absolvierte – seine Premiere. „Der ist ja quasi vor der Haustür“, so Günter Koczessa, der den langen Kanten auch in diesem Jahr noch laufen will. Es ist dann Marathon Nummer drei nach Boston und auf dem Darß.

Nächstes Jahr geht es nach Tokio

Mit dem Marathon in Boston absolvierte der Nassenheider gleichzeitig seine persönliche Station Nummer fünf in der Serie um die „Six Star Finisher“. Zu den World Marathon Majors zählen aktuell die sechs großen Stadtmarathons in Tokio, Boston, London, Berlin, Chicago und New York. Bis auf die Station im japanischen Tokio ist Günter Koczessa schon in allen anderen Städten gelaufen. „Tokio habe ich mir für das nächste Jahr vorgenommen”, erzählt der Läufer von der LG Oberhavel.

Dieser absolvierte in der Vergangenheit schon allerhand Marathon-Läufe. Doch das Rennen in Boston „war das Härteste, das ich bisher gelaufen bin”, berichtet er. „Die Strecke war sehr anspruchsvoll.“ Am Ende erreichte Günter Koczessa das Ziel in der US-Großstadt an der Ostküste nach 4:04:20 Stunden und belegte in der Gesamtwertung bei der 126. Auflage am Ende Rang 18019. „Das ging schon auf die Muskulatur, aber ich fühle mich fit”, sagt der Sportler, der den Lauf am gestrigen Sonntag zusätzlich als Regeneration nutzen wollte.

Der dritte Marathon steht an

Nun hat der Oberhaveler noch knapp fünf Monate Zeit für das weitere Training, ehe dann der dritte Marathon im Jubiläumsjahr ansteht. Einen, den Günter Koczessa bei der Vielzahl seiner Marathon-Läufe sicherlich nicht vergessen wird. Denn in der Bundeshauptstadt fing alles an.

Von Matthias Schütt