Anziehungspunkt Pferdemarkt

Gutengermendorf

Das ganze Dorf ist auf den Beinen, dazu noch Freunde und Bekannte von außerhalb, wenn in Gutengermendorf der Pferdemarktausgerichtet wird. So war es auch diesmal. Bereits am Freitag und schon lange vor Sonnenaufgang am Samstag bauten die Händler ihre Verkaufs-, Trödel- und Versorgungsstände auf, brachten die Tiere an ihren Platz: Pferde, Vögel, Kaninchen, Hühner, Tauben, Welpen. Daran, dass erneut tausende Besucher nach Gutengermendorf kommen würden, bestand schon am Vormittag kein Zweifel mehr.

Ralf Brinkmann, Vorsitzender des Ortsvereins Gutengermendorf. Quelle: Uwe Halling

Dabei hatte alles ganz klein begonnen. Ralf Grage aus Kremmen hat selbst einen Pferdehof und war von Anfang an bei allen Märkten dabei. „Es ist alles schön getrennt, die Pferde stehen extra. Für Kinder und für die Tiere ist das hier optimal“, schwärmte er.

Routine kommt auch nach zwei Jahrzehnten nicht auf, wie Ralf Brinkmann, Vorsitzender des federführenden Ortsvereins, versicherte. Immer wieder gibt es Kleinigkeiten, die verbessert werden können. Mehr als 100 Helfer sorgten am Sonnabend erneut dafür, dass die Besucher einen Parkplatz finden und auf dem Marktgelände alles seine Ordnung hat. Ihre Motivation ist ungebrochen. „Wir tun etwas fürs Dorf, und außerdem ist das die Finanzquelle für alle Vorhaben“, erklärte er und zählte auf: Dorffest, Tanz in den Mai, Ausflüge, Kinderweihnachtsfeier.

Besucheransturm beim Pferdemarkt 2019 in Gutengermendorf. Quelle: Uwe Halling

Die Planung für das nächste Mal beginnt bereits am Sonntag, denn viele Händler tragen sich den Termin für das nächste Jahr schon in den Kalender ein. Am 10. Oktober 2020 sieht man sich wieder. Im April beginnt dann das Organisieren. Zum Aufräumen am Sonntag trafen sich noch einmal 60 bis 70 Helfer für drei bis vier Stunden. Danach wurde es wieder ruhig in Gutengermendorf. Für alle wird es wieder eine Dankeschönveranstaltung geben, zu der wieder etwa 90 Teilnehmer erwartet werden.

Der Kremser kutschierte schon am Vormittag die Besucher des Pferdemarktes durch Gutengermendorf. Quelle: Uwe Halling

Zum Organisationsteam mit den roten Jacken gehörte an diesem Wochenende auch Antonia Trochim aus Teschendorf, die sonst in der Ponyfarm hilft, wo der Markt seinen Ursprung hat. Ganz freiwillig striegelte Chantal Sypoli (22) aus Kleinmachnow die Pferde. „Ich wollte immer schon mal her, das macht mir Spaß“, sagte sie. „Das Besondere an dem Markt ist, dass man sich kennt, alte Bekannte und Freunde trifft“, erzählte Kerstin Thiemke aus Hennigsdorf. Sie suchte für ihr Shetlandpony einen Käufer. Die Atmosphäre gefiel aus Axel Zachei aus Meseberg, der das zweite Mal seine Wild-Rauchwurst anbot.

Von Martina Burghardt