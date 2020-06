Erst Zusammenstoß mit Wild, dann Auffahrunfall auf der B96 bei Löwenberg

Löwenberg/Großmutz

Am Mittwochmittag (24. Juni) gegen 11.45 Uhr ereignete sich auf der B96 zwischen Löwenberg und dem Abzweig Großmutz ein Wildunfall. Dabei stieß ein Lkw mit einem wechselnden Rehwild zusammen. In der Folge hielt im nachfolgenden Verkehr ein 56-jähriger Autofahrer mit seinem VW an. Dies bemerkte der hinter ihm fahrende, 60-jähriger Fahrer eines Motorrads offenbar zu spät. „Er fuhr dann auf das haltende Fahrzeug auf und verletzte sich dabei leicht“, erklärte Ariane Feierbach, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord. Der Fahrer der Kawasaki lehnte eine ärztliche Versorgung vor Ort ab. Alle Fahrzeuge blieben fahrbereit, der Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen mit etwa 2000 Euro beziffert.

Von MAZonline