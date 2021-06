Fahr- und löschbereit: Löwenberger Oldtimerverein hält alte Feuerwehrtechnik in Schuss

Löwenberg

Endlich wieder ein wenig öligen Schmutz unter den Fingernägeln, endlich wieder ein wenig Fachsimpelei über angejahrte Feuerwehrtechnik und endlich wieder einfach nur zusammensitzen – in Löwenberg kann nach Feierabend wieder geschraubt werden. Zwölf Mitglieder hat der Feuerwehr-Oldtimer-Verein – und die haben ebensoviele Fahrzeuge in ihrer Obhut. Das meiste ist Technik aus der Zeit der DDR wie der Garant K 30, der 1960 im VEB Feuerlöschgerätewerk Zittau hergestellt wurde.

Beatrice Schulz gehört zum Feuerwehr-Oldtimer-Verein Löwenberg. Quelle: Uwe Halling

„Das“, erzählt Benno Kranich, der Vorsitzende des Vereins, „war unser erstes Auto.“ Vor 21 Jahren stand der K 30 auf einem Privathof in Löwenberg. Ungenutzt, rostend, Regen, Sonne und Hagel ausgesetzt. Schon vor der Wende hatte der Wagen seinen Dienst getan und war ausgemustert worden. Schließlich wurde er auf Betreiben einiger Mitglieder der Löwenberger Feuerwehr auf das Gelände der Kraftfahrzeug Fertigung Landtechnik GmbH (Kfl) gebracht. Sie wollten den damals rund 50 Jahre alten Wagen wieder instand setzen.

Stoppschild vom Amt

„Das geht aber so nicht“, kam postwendend das Stoppschild vom Amt, schmunzelt Kranich. Denn dafür, so lernten die ambitionierten Hobbyschrauber, bedarf es hierzulande eines Vereins. „Also haben wir uns kurzerhand eine Satzung aus den alten Ländern besorgt und diesen gegründet.“ Damals noch als Feuerwehrförderverein, 2015 erfolgte die Umbenennung zum heutigen Namen und die Änderung der Satzung.

Martina Kranich gefallen die Feuerwehr-Oldtimer ebenso. Quelle: Uwe Halling

Nach der Klärung der Formalitäten wurde das alte Auto von der Gemeindeverwaltung an den Verein übergeben und dessen Mitglieder – damals waren es insgesamt 26 – machten sich umgehend an die Arbeit. Die Unterstützung des Löwenberger Unternehmens, auf dessen Gelände sie heute noch Fahrzeughallen und Vereinsheim haben, half von Anfang an. „Wir haben das Fahrzeug komplett zerlegt und von Grund auf neu aufgebaut“, erinnert sich Erhard Sturzebecher. Dabei konnte beispielsweise die Sandstrahlanlage des Kfl genutzt werden, anstatt die Schleifarbeiten mit der Hand ausführen zu müssen. Eine enorme Arbeitserleichterung.

Robur mit Ballonreifen

Mit den Jahren kamen weitere Fahrzeuge zu den Feuerwehr-Oldtimern. Ein Robur mit Ballonreifen beispielsweise, der bei den Kameraden in Teschendorf ausgemustert worden war. Oder ein S 4000. Das Tanklöschfahrzeug, Baujahr 1965, wurde aus dem Ziegeleipark Mildenberg geholt. Das älteste Stück Feuerwehrtechnik und das einzige, das nicht aus DDR-Produktion stammt, ist eine Handspritze aus der Küstriner Fabrik von Gustav Ewald. Ihr Baujahr: 1920.

Erhard Sturzebecher mit einem alten Feuerwehr-Barkas. Quelle: Uwe Halling

Allen Fahrzeugen ist eins gemein: sie funktionieren. Wenn es notwendig wäre, könnten sie zum Einsatz ausrücken, sagt Vereinsmitglied Erhard Sturzebecher stolz. „Fahr- und löschbereit“ sollen die alten Einsatzfahrzeuge sein – das ist das Ziel bei der Restauration. Glücklicherweise sind die Wehren in Löwenberg und Umgebung gut mit moderner Technik ausgerüstet, so dass nicht auf die betagten Modelle zurückgegriffen werden muss. Was jedoch nicht heißt, dass sie nicht bewegt werden. Vereinsziel ist es, die historischen Modelle zu erhalten und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Einfach, um auch den Pioniergeist und Erfindungsreichtum früherer Generationen anschaulich dazustellen. Ausfahrten und Präsentationen bei Veranstaltungen wie Dorf- und Feuerwehrfeste gehören deshalb fest zum Programm des Vereins.

Ostblocktreffen in Püthnitz

Neben Mildenberg, Grüneberg und Neuendorf in der näheren Löwenberger Umgebung war die Truppe auch beim Ostblocktreffen in Püthnitz dabei. Und vielleicht, so hoffen die Mitglieder, ist in diesem Jahr auch wieder die eine oder andere Ausfahrt möglich. „2020 war, was das angeht, eher Totentanz“, so Beatrice „Trixi“ Schulz. Sie ist ihrem Mann Thomas Glück in den Verein gefolgt und ist eines der jüngsten Neumitglieder.

Denn die Veranstaltungen zaubern nicht nur Technikfans ein Lächeln ins Gesicht, wenn sie die originalgetreu aufgearbeiteten Fahrzeuge bestaunen können. Auch für sich selbst will der Verein verstärkt die Werbetrommel rühren und neue Mitglieder gewinnen. „Wir sind für alle offen, die Spaß und Interesse an alter Technik haben“, sagt Benno Kranich. Einmal im Monat treffen sie sich auf dem Kfl-Gelände und werkeln. Vor Veranstaltungen wie Erntefesten, bei denen der Aufwand beispielsweise zum Schmücken der Fahrzeuge erheblich höher ist, kann auch schon mal ein ganzer Samstag „draufgehen“. Zeit, die gerne investiert wird. „Uns macht das Basteln Spaß“, betont Kranich. Und bei diesen Gelegenheiten wird meistens auch gegrillt und beisammen gesessen. In normalen Jahren gehören eine Herrentagstour und auch eine kleine Weihnachtsfeier zum Vereinsleben. Kontakt zum Löwenberger Verein gibt es über den Vorsitzenden Benno Kranich, der unter 033081/70228 erreicht werden kann.

Für Nachschub an historischen Fahrzeugen soll weiter gesorgt werden – wo entsprechende Lösch-Dinosaurier ausrangiert werden, stellt der Verein Anträge, um diese zu übernehmen. Dann geht die Suche nach Ersatzteilen los und die Arbeit – bei der auch heute noch der Kfl mit Werkstatt und Werkzeug behilflich ist – beginnt. Gern gesehen wären also vor allem Menschen, die über praktische Erfahrung mit den DDR-Fahrzeugen verfügen. Das ist jedoch keine Bedingung. Der Spaß an der Sache ist wichtiger, unterstreicht Kranich.

Von Björn Bethe