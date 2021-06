Falkenthal

Gewartet wurde lange genug – jetzt ist es an der Zeit, etwas Druck zu machen. Mehr als zehn Jahre sind die Sanierung der Fahrbahn und der Neubau des Radweges auf dem Stück zwischen Ortsausgang Falkenthal und der B 167 nun im Gespräch. Die Einwohner wollen ihn und auch die Gemeinde Löwenberger Land ist sehr dafür, die Lücke zu schließen. Vorwärts geht dennoch seit langer Zeit nichts und das liegt daran, dass die Zuständigkeit für die Bundesstraße 109 nicht bei der Kommune, sondern beim Straßenbauamt in Strausberg liegt. Und erst wenn die Straße erneuert wird, kann auch der Radwegebau daneben starten.

Ausgediente Drahtesel besorgt

Es war also an der Zeit, mit etwas mehr Nachdruck an die Problematik zu erinnern, fand der Ortsbeirat um Vorsteher Karsten Kiesewetter. „Wir wollten uns nicht mehr nur auf das Nachfragen beschränken“, so Sebastian Schellhorn vom Falkenthaler Ortsbeirat. So sei die Idee entstanden, etwas über mehrere Etappen auf die Beine zu stellen und damit länger im Gespräch zu bleiben. Am Dienstagvormittag wurde die erste gestartet und zwar im Kinderland, der örtlichen Kindertagesstätte. Drei ausgediente Drahtesel hatten Christian Bergmann und Tobias Schmidt im Dorf organisieren können und weiß grundiert. So standen sie vor den zehn Kindern, die zur Vorschulgruppe der Kita gehören. Die griffen zu Pinsel und Farbe und legten los, verzierten die Räder kunterbunt. „Wir wurden vom Ortsvorsteher angesprochen, ob wir mitmachen wollen“, erzählt Ingrid Weigel, die Leiterin der Einrichtung mit derzeit 63 Kindern. Und da insbesondere für die Vorschüler immer auch die Verkehrserziehung zum Programm gehört,habe sie sich die Verbindung gut vorstellen können. Die meisten der Falkenthaler Kids besuchen nach der Kitazeit die Grundschule in Grüneberg. Dort mit dem Rad hin zu kommen, sei selbst für die älteren, welche die dritte oder vierte Klasse besuchen, noch zu gefährlich. Der Bereich, in dem die B 109 in die B 167 mündet, sei unübersichtlich, die Strecke dorthin sehr schmal und die Kraftfahrer zumeist nicht sehr rücksichtsvoll.

Protest passt zur Verkehrserziehung

Alles in allem passe die Malaktion gut mit der Verkehrserziehung zusammen – und vielleicht können die heutigen Vorschüler ja in einigen Jahren gefahrlos mit dem Rad nach Grüneberg kommen.

Was auch das Ziel des Ortsbeirates sei, betonte Schellhorn. „Geduld haben wir nun schon genug bewiesen und die Leute hier auch“, findet er. Aber langsam werden diese ungeduldig, fragen immer mal wieder nach, ob es einen neuen Stand gibt. Um das Thema für alle sichtbarer zu machen, werden die Räder demnächst nahe der Ortsausfahrt Falkenthals in Richtung B 167 platziert. Ergänzt um Banner und Plakate, die die Ortsbeiratsmitglieder mit der Hilfe einiger Einwohner anfertigen wollen. Mit denen soll auf die schon seit mehr als zehn Jahren andauernde Situation aufmerksam gemacht werden.

Von Björn Bethe