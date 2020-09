Falkenthal

Nun hat auch der Falkenthaler Karnevalklub ( FKK) seine Veranstaltungen für die kommende Saison – die 42. seit Bestehens des Vereins – abgesagt. So ist es während der jüngsten Jahreshauptversammlung des Vereins einstimmig beschlossen worden.

Wenn nicht im Februar, dann vielleicht etwas später im Jahr

„Wir werden uns im Februar kommenden Jahres nicht zum gemütlichen und beschwingten Beisammensein im Saal des Falkenthaler Landgasthofes treffen“, sagte Petra Tydeks, die Vorsitzende des Vereins und fügte hinzu: „Wir glauben nicht, dass die Corona-Pandemie bis dahin ausgestanden sein wird.“ Das tue ihr zwar in der Seele weh, sei aber nicht zu ändern. Immerhin – ein Hintertürchen lassen sich die Falkenthaler offen. Wenn es die Umstände zulassen sollten, will der FKK seine Karnevalsveranstaltungen womöglich im April/Mai oder auch September/Oktober kommenden Jahres nachholen. Wie werden auf jeden Fall in diesen Tagen mit dem Training für ein Programm beginnen“, sagte Petra Tydeks der MAZ. Schon, um das Vereinsleben aufrechtzuerhalten.

Sollte es tatsächlich dazu kommen, dass der FKK seine Festveranstaltungen zu einem späteren Zeitpunkt im nächsten Jahr durchführen kann, werde der Verein, so Petra Tydeks, rechtzeitig darüber informieren.

Von Bert Wittke