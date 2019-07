Neuendorf

In den frühen Sonntagmorgenstunden kam es auf dem Campingplatz in Neuendorf im Löwenberger Land zu einer körperlichen Auseinandersetzung innerhalb einer britischen Familie. Hierbei schlug ein 49-Jähriger einen 58-Jährigen mehrfach in das Gesicht.

Die etwa 20 Familienmitglieder waren am Samstag angereist und befinden sich nach Aussage auf der Durchreise. Die Polizei verblieb aufgrund des erhöhten Gefahrenpotenzials innerhalb der Gruppe mit Einsatzkräften vor Ort.

Von MAZonline