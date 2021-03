Großmutz

Einen Frontalzusammenstoß gab es am Sonnabend gegen 19.10 Uhr zwischen Großmutz und Gutengermendorf. Ein 38-Jähriger in seinem Skoda überholte und fuhr frontal in den Opel eines 32-Jährigen. Der Unfallverursacher wurde dabei leicht verletzt, ansonsten seien laut Polizeidienstgruppenleiter keine weiteren Personen zu Schaden gekommen. Der Unfallort war für etwa zwei Stunden gesperrt, der Schaden beträgt rund 12 000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Die Strecke war etwa zwei Stunden gesperrt. Quelle: Blaulichtreport

Von Marco Paetzel