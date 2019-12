Großmutz

An drei Hochsitzen bei Großmutz und Birkhalde ist offenbar gleichzeitig Feuer gelegt worden. Um 4.35 Uhr am Mittwochmorgen wurde die Freiwillige Feuerwehr Großmutz alarmiert. 15 Kameraden rückten zu dem Löscheinsatz aus, der um 6 Uhr beendet war. „Ein normaler Einsatz“, wie Gemeindebrandmeister André Haack erklärt. Wie die Hochstände in Brand gerieten, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Von Martina Burghardt