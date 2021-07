Feuerwehr Grüneberg: Junge Truppe sorgt für Sicherheit

Grüneberg

Am Montagabend stand das Tor des Gerätehauses der Feuerwehr Grüneberg offen, sechs Kameraden wechselten ihre Alltagskleidung gegen Einsatzkleidung. Doch es war kein Einsatz, der die Einsatzkräfte zusammenführte, sondern der Ausbildungsdienst. „Wir üben jede Woche montags“, erklärt Ortswehrführer Marco Sommerfeld (33). Das habe sich während der Lockdowns in der Coronapandemie so etabliert. „Da haben wir unseren Dienst online durchgeführt.“

Online-Dienste helfen beim Kontakt halten

Organisiert hat das Dominic Vilberger. „Er ist der IT-Spezialist bei uns, er macht das auch beruflich“, erklärt der 33-Jährige. Über eine Internetanwendung fanden sich die Kameraden digital zusammen. „Selbst von der Alters- und Ehrenabteilung haben Kameraden am Online-Unterricht teilgenommen“, so Marco Sommerfeld. So habe man sich zum einen auf den neuesten Stand der Dinge bringen können, zum anderen sei so der Kontakt untereinander gepflegt worden.

Nun dürfen die Grüneberger aber wieder in Präsenz ihrem Ausbildungsdienst nachgehen. „Was wir über die Wintermonate theoretisch erarbeitet haben, holen wir jetzt in Präsenz nach.“

Am Montagabend übernimmt Oberfeuerwehrmann John Kreyser (21) die Ausbildung der Kameraden am Funkgerät. Jeder müsse einmal eine solche Ausbildung vorbereiten, erläutert der Feuerwehr-Chef. Die anwesenden Gruppenführer oder auch Frank Ludwig, stellvertretender Ortswehrführer und bis zum Verbandsführer ausgebildet, ergänzen dann die Ausführungen der Kameraden. „Am Ende jeder Übungseinheit werten wir dann aus was gut lief und wo es vielleicht noch Verbesserungspotenzial gibt“, so Marco Sommerfeld.

Auf 21 aktive Kameraden kann er im Ernstfall zurückgreifen. Zwei von ihnen, so erklärt er, stünden aber noch am Übergang zwischen der Jugendfeuerwehr und dem aktiven Einsatzdienst. Dazu kommen 14 Kinder und Jugendliche, die das Einmaleins der Brandbekämpfung in der Jugendfeuerwehr erlernen. Kein schlechter Schnitt bei etwa 1500 Grüneberger Einwohnern, findet der Ortswehrführer. Zudem sei eine fundierte Ausbildung der Kameraden das A und O. Diese Kenntnisse wird der 33-Jährige künftig selbst noch vertiefen: Er beginnt ab dem 1. September eine Ausbildung zum Berufsfeuerwehrmann und wird sich in 18 Monaten zum Brandmeister ausbilden lassen.

Gelegenheit, das Erlernte anzuwenden, hatten die Grüneberger Feuerwehrleute in diesem Jahr bereits 15 Mal. Dabei seien auch einige Waldbrände zu bekämpfen gewesen, berichtet Marco Sommerfeld. „Aber damit haben wir ja auch schon seit einigen Jahren mal mehr, mal weniger zu tun.“ Besonders der Waldbrand in der Nähe eines Solarparks in Grüneberg am 17. Juni dieses Jahres forderte die Einsatzkräfte. Gegen 13.30 Uhr war dort ein Feuer ausgebrochen. „Der Wind war an diesem Tag ein großes Problem, er hat das Feuer immer wieder angefacht.“ Bis in die Nacht hinein waren alle Feuerwehren des Löwenberger Landes und Kräfte aus Liebenwalde, Gransee und Zehdenick vor Ort, um den Brand zu löschen.

Marco Sommerfeld und seine Brandschützer mussten tags darauf noch einmal an die alte Brandstelle, weil Glutnester wieder aufgeflammt waren. Solche großen Einsätze, befindet er, seien auch immer speziell und prägend. Viele Menschen seien allerdings sehr dankbar für die schnelle Hilfe. „Dankbarkeit, das ist der Lohn der Feuerwehrleute“, schmunzelt er. Trotzdem habe er das Gefühl, dass nicht jeder wisse, wie der freiwillige Dienst funktioniere. „Dann müssen wir erklären, dass wir ja alle noch normale Jobs haben, von denen wir erst losfahren müssen, wenn ein Einsatz aufläuft.“ Da sei noch eine Menge Aufklärungsarbeit nötig, vermutet er.

Zu ihren Einsätzen gelangen die Grüneberger mit einem Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W) aus dem Jahr 2001. „Die Technik ist für unsere Bedürfnisse völlig ausreichend“, befindet er. Aber mittelfristig, gibt er offen zu, wäre ein neues Fahrzeug schon toll. „Die Technik hat sich in den letzten 20 Jahren ja auch einfach deutlich weiter entwickelt.“ Zudem hofft Marco Sommerfeld darauf, dass noch mehr Neu-Grüneberger den Weg in die örtliche Feuerwehr finden.

