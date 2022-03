Feuerwehr: Im April beginnt wieder die Ausbildung für die Löwenberger Kinder

Löwenberg

60 Einsätze hatte die Löwenberger Feuerwehr im vergangenen Jahr. Ortswehrführer Enrico Schliebener zog am Freitagabend im Gerätehaus eine Bilanz. Auf der Jahreshauptversammlung ist zurückgeblickt worden, und auch ein Ausblick nach vorn ist gewagt worden.

„21 Kameraden gibt es momentan bei uns“, sagte er später in einem Gespräch mit der MAZ. „Das ist eigentlich hart an der Grenze.“ Es sei gut, wenn die Wehr in Löwenberg 24 bis 25 Leute hätte. „Aber diese 21 sind auch wirklich da“, betonte Enrico Schliebener. Es gebe derzeit aus der Jugendfeuerwehr sechs „Übergänger“. „Die sind für die Jugendfeuerwehr zu alt, für die Erwachsenen aber noch zu jung.“ Deshalb seien diese sechs Jugendlichen bei der Ausbildung separiert worden, bekommen eine Sonderausbildung. „Wenn sie 18 sind, dann können sie bei den Erwachsenen mitfahren.“ Generell seien die Löwenberger aber Vorreiter bei der Jugendfeuerwehr. „Wir haben 18 Kinder und Jugendliche.“ Jugendwart Christian Schwarz sei da sehr aktiv. Im April fängt für die Kinder auch wieder die Ausbildung an, das sei in den beiden vergangenen Coronajahren sehr problematisch gewesen. „Wenn davon vier für die Erwachsenen-Feuerwehr übrig bleiben, ist das schon viel“, so Enrico Schliebener. Deshalb müsse alles dafür getan werden, sie bei der Stange zu halten.

„Wir haben auch einige Zugezogene bei uns“, so der Ortswehrführer weiter. „Die Leute aus dem Wohnpark kommen auch schon mal auf uns zu.“ Außerdem gebe es gemeinsam mit dem Ortsbeirat Feste und Aktionen, um auf die Feuerwehr aufmerksam zu machen.

Im Rückblick ist an die Einsätze im Jahr 2021 erinnert worden. Dazu gehören der schwere Unfall mit zwei Toten am Bahnübergang in Grieben oder auch der Tag, wo ein Auto in die Fassade des Friseurladens in Löwenberg gekracht ist. Auch ein Gasaustritt in Hoppenrade sorgte für einen Einsatz, und auch in die Wälder habe die Wehr ein paar mal gemusst.

Manfred Telm, der Leiter des Bau- und Ordnungsamtes im Löwenberger Land, dankte im Namen der Gemeindeverwaltung der Löwenberger Feuerwehr. Beim Anblick der Kinder in der Runde gehe er davon aus, dass auch in Löwenberg immer wieder Generationen nachfolgen werden. Auch Löwenbergs Ortsvorsteher Matthias Brandenburg bedankte sich für die Arbeit. „Wir kommen immer wieder gern zu euch“, sagte er.

