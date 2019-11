„So ein Verkehrsunfall mit drei Toten auf der B96 geht einem sehr nah“

Nassenheide

„Eure ehrenamtliche Tätigkeit verdient Respekt und höchste Anerkennung“. Diese Worte richtete Klaus Wunsch, Vorsitzender des Feuerwehrvereins Nassenheide e.V. am Sonnabend an die Kameraden der Löschgruppe Nassenheide. Der Feuerwehrverein hatte zum Feuerwehrball in das Dorfgemeinschaftshaus geladen, und die Gäste erschienen zahlreich. Neben den Kameraden der Nassenheider Wehr hatten sich auch Gäste der Löschgruppen aus Teschendorf und Löwenberg sowie zahlreiche Einwohner zu 19 Uhr im aufwendig geschmückten Saal eingefunden.

Ein Abend für das Ehrenamt und die Kameraden

Klaus Wunsch eröffnete die Veranstaltung mit einer Rede an die Einsatzkräfte. „Dieser Abend ist ganz allein dem Ehrenamt und den Kameraden gewidmet“, sagte er. Er dankte den Kameraden für ihren Einsatz. Im Anschluss überreichte er als Anerkennung für Einsatzbereitschaft und Leistungen einen Scheck an Löschgruppenführer Robin Peronne, die Kameraden bedankten sich dafür mit einem dreifachen „Gut Schlauch“.

Fragte man die Kameraden, welcher der aktuell 40 Einsätze aus diesem Jahr besonders im Gedächtnis geblieben ist, so nannten sie den schweren Verkehrsunfall mit drei Toten auf der B96. Feuerwehrmann Ralf Veenhuis (40) sagte dazu: „Trotz einer gewissen Routine geht es einem sehr nahe. An der Einsatzstelle funktioniert man dann nach Anweisungen des Einsatzleiters“, erklärte er.

Löschgruppenführer Robin Peronne (26) hatte noch Zahlen und Fakten parat. So kann die Löschrguppe auf derzeit 23 aktive Kameraden setzen, von denen fünf aktuell die Ausbildung zum Trupmann absolvieren.

Auch der Spaß kam am Sonnabend nicht zu kurz. Quelle: Stefanie Fechner

Einer von ihnen ist Andy Barselak (35). Er wohnt erst seit Juli diesen Jahres in Nassenheide und hat sich zeitnah der Freiwilligen Feuerwehr angeschlossen. „Ich wollte neue Leute kennen und bin auf Facebook auf die Arbeit der Feuerwehr aufmerksam geworden“, erzählt er. In etwa einem Jahr wird er zur Prüfung für den Truppmann antreten.

Marcel Stars (36) ist an diesem Abend gleich in doppelter Funktion unterwegs. So ist er nicht nur Hauptlöschmeister, sondern auch stellvertretender Vorsitzender des Feuerwehrvereins. „Als Feuerwehrmann freue ich mich natürlich sehr über diesen Abend, als Vereinsmitglied bedeutet es natürlich auch viel Arbeit. Aber nur so können wir auch mal auf die wichtige Funktion des Feuerwehrvereins hinweisen“.

Auch den Familien der Einsatzkräfte wurde besonders gedankt

Auch den Familien der Einsatzkräfte wurde an diesem Abend besonders gedankt. So sagte Löschgruppenführer Robin Peronne: „Ohne meine Frau, die jederzeit hinter mit steht und mir hilft wo sie nur kann, wäre das alles gar nicht möglich“. Auch Cindy Anske (38) steht jederzeit hinter ihrem Feuerwehrmann. „Ich habe ihn ja schon so kennen gelernt. Und wenn der Funkmeldeempfänger geht, stehe ich eben auch mal plötzlich alleine mit den Einkäufen bei Netto. Aber das ist dann eben so.“

Die Gäste des Feuerwehrballs bedienten sich dann am großen Buffet, während Veranstaltungsservice Bonk aus Löwenberg für die musikalische Unterstützung an diesem Abend sorgte. An einer extra aufgestellten Fotobox wurden bis in den späten Abend hinein die lustigsten Bilder gemacht.

Von Stefanie Fechner