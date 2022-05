Feuerwehreinsatz in Nassenheide: Ödland brennt an der Bahnstrecke

Nassenheide

An der Bahnstrecke Berlin-Stralsund sind am Sonntagvormittag (1. Mai) gegen 9.40 Uhr in der Ortslage Nassenheide aus bislang ungeklärter Ursache etwa 400 Quadratmeter Heideland in Brand geraten. „Kräfte der Feuerwehr löschten den Brand und konnten somit eine weitere Ausdehnung verhindern“, berichteten Joachim Lemmel, Pressesprecher der Polizeidirektion Nord.

Brand in Nassenheide: Kriminalpolizei ermittelt

Der Sachschaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Die nahegelegene Bahntrasse wurde durch das Feuer nicht beschädigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Von MAZonline