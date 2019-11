Matthias Bonk aus Löwenberg ist Feuerwehrmann mit Leib und Seele. Seit 1996 ist der Brandmeister in der Feuerwehr aktiv, begonnen hatte alles in der Freiwilligen Feuerwehr Germendorf. Heute ist er in der Löschgruppe Löwenberg aktiv, zusammen mit seiner Frau Dajana.