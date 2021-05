Fit mit Kamm und Schere: Ina Ludwig aus Löwenberg ist seit 30 Jahren Friseurmeisterin

Löwenberg

Auch wenn der Beruf ihr quasi von den Eltern in die Wiege gelegt wurde – die Wahl von Ina Ludwig wäre auch so auf den Job gefallen, den sie seit der Ausbildung mit Spaß und Freude ausübt: Friseurin. Am 12. Mai jährt sich der Tag, an dem sie ihren Meisterbrief erhalten hat, zum 30. Mal.

Gerade die Meisterschule, erzählt sie, war nicht einfach. 1989 hat sie damit begonnen – dann kam die Wende und damit auch die Tatsache, dass das, was in einem System gelernt wurde, im anderen nicht zu den Prüfungsinhalten zählte. Also hieß es: doppelt lernen, um die Prüfung erfolgreich zu absolvieren.

Schon früh Einblicke ins Handwerk bekommen

Auch wenn diese Lehrzeit nicht die einfachste war – die Freude am Beruf dauert seit dem ersten Tag an. „Ich mochte es schon immer, mit Menschen Kontakt zu haben, sie zu beraten und individuell zu verschönern“, sagt die 53-jährige. Da sowohl Vater als auch die Mutter vom Fach waren, konnte sie schon früh Einblicke in ihr späteres Tagwerk bekommen. Wobei nicht alles übernommen wurde. So hatte beispielsweise der Vater noch gelernt, zu rasieren.

In Ina Ludwigs Lehrzeit gehörte das nicht mehr zur Pflicht. „Also habe ich darauf verzichtet, was mich heute doch ärgert“, gibt sie schmunzelnd zu. 2003 setzte sie sich nochmals auf die Schulbank, absolvierte neben der Arbeit eine Ausbildung zur Kosmetikerin. „Ohne meinen Mann Lutz und seine Unterstützung wäre das nicht so einfach möglich gewesen. Schließlich waren unsere Söhne noch relativ jung“. Wie wichtig der Rückhalt durch die Familie ist, weiß sie genau.

Ansturm nach dem Lockdown

Im ersten Lockdown vergangenes Frühjahr hat die Löwenbergerin gemerkt, wie sehr ihr der Kontakt mit den Menschen, ihren Kunden, fehlt. Aber es überwogen dennoch die positiven Erfahrungen dieser Zwangspause. Erstmals in ihrem Berufsleben konnte und musste sie einen längeren Zeitraum am Stück „herunterfahren und alles mal überdenken. Sonst war man ja nur in dem einen Modus, den man gelernt hat: Arbeiten, arbeiten, arbeiten“. Jetzt sage sie nicht mehr zu allem ja – was nicht nur ihr selbst, sondern auch den Kunden zu Gute kommt.

Wie bei allen Friseuren gab es auch bei Ina Ludwig einen regelrechten Ansturm nach Ende des zweiten Lockdowns in diesem Jahr. Nach elf Wochen Zwangsschließung konnten die Kunden endlich wieder zum Haare schneiden kommen. „Früher hätte ich wohl reichlich Überstunden gemacht – und wäre nach zwei Wochen ziemlich platt gewesen“, überlegt die Meisterin.

Aktuelle Situation gibt Sicherheit

So musste manch einer vielleicht einen Tag länger auf seinen Termin warten, dafür führte ein fitter Friseur Kamm und Schere. Die Erlaubnis, wieder zu öffnen, kam gerade zur rechten Zeit, denn der zweite Lockdown sei stark ans Eingemachte gegangen, wie es landläufig heißt. „Wäre das noch viel länger so gelaufen, ... . Ich will es gar nicht aussprechen“, sagt Ina Ludwig mit leiser Stimme. Eine Zeit ohne Umsatz und ohne finanzielle Hilfen – das gehe schon sehr an die Substanz.

Hilfe habe es für ihren Salon im Zentrum Löwenbergs nämlich nicht gegeben. Kurz vor Weihnachten rief das Steuerbüro an, teilte ihr mit, dass die im April 2020 erhaltenen Gelder zurück gezahlt werden müssen. „Und dass wir auch jetzt keinen Anspruch auf Hilfe haben“. Das war mitten im zweiten Lockdown und kaum weitere Informationen zu bekommen. „Es hat schon Kraft gekostet.“ Die Gewissheit, dass sie weiter geöffnet haben darf, gibt Sicherheit für sie und ihre Angestellte Michelle Radke. Sie war einer der letzten Azubis, die bei Ina Ludwig, die etliche Jahre auch im Vorstand der Friseurinnung tätig war, gelernt haben. „Wir ergänzen uns richtig gut“, lobt die Chefin.

Gefeiert wird das Meisterjubiläum nicht, was aktuell nicht weiter verwunderlich ist. Eine kleine Überraschung, verrät Ina Ludwig, wartet aber auf die Kunden, die an diesem besonderen Tag einen Termin im Salon haben.

Von Björn Bethe