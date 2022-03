Flucht vor dem Krieg in der Ukraine: Feuerwehr Löwenberg und Ortsbeirat packen an

Löwenberg

Ein wenig abgestanden und muffig riecht es in den Räumen, und auch der verlegte graue Teppich hat eindeutig schon bessere Zeiten gesehen. Um die ehemaligen Volksbank-Räume in Löwenberg herzurichten, braucht es schon Weniges – vor allem viele Hände, die mit anpacken, denn dort sollen künftig aus der Ukraine geflüchtete Menschen einen sicheren Unterschlupf finden.

Otto-Rüdiger Schulze aus Teschendorf stellte kostenlos einen Container für die Entsorgung zur Verfügung. Quelle: Uwe Halling

Das ist der Wille der Gemeinde Löwenberger Land und des Ortsbeirates um Ortsvorsteher Matthias Brandenburg. „Wir haben uns Gedanken dazu gemacht, was man machen und wie man helfen kann“, berichtet er am Montagabend, während er die Räume noch einmal inspiziert. Schnell sei die Wahl auf das gemeindeeigene Gebäude in der Friedrich-Ebert-Straße gefallen.

Freiwillige Feuerwehr Löwenberg unterstützt den Ortsbeirat

Um die Räumlichkeiten aber tatsächlich zu einer Wohnmöglichkeit zu machen, benötigte die Gemeinde Hilfe – und fand diese in Form der Freiwilligen Feuerwehr Löwenberg. Ortswehrführer Enrico Schliebener und seine ehrenamtlichen Kameraden erklärten sich sofort zu einem besonderen Arbeitseinsatz bereit.

Lesen Sie auch Keine „Corona-Flaute“ bei der Freiwilligen Feuerwehr in Löwenberg

„Das funktioniert hier immer ruck-zuck, da haben wir hier keine Sorgen“, schwärmt auch Ortsvorsteher Brandenburg. Und so rückten am Montag neun kräftige Helfer an, um den vor dem Krieg in der Ukraine geflüchteten Menschen ein sicheres Dach über dem Kopf zu bieten. Und die freiwilligen Helfer hatten alle Hände voll zu tun. „Die Sanitärräume sollen umgebaut werden, im Untergeschoss muss der Teppich raus“, zählt Matthias Brandenburg auf. Eine kleine Küche gibt es bereits, diese sollte von den Helfern reaktiviert werden.

Die freiwilligen Helfer packten fleißig mit an. Quelle: Uwe Halling

Doch gleich zu Beginn der Arbeiten zeigen sich kleinere Probleme: „Schau mal, hier ist der Putz lose“, weist Enrico Schliebener einen anderen Helfer hin. Auch die Tapete blättert an einigen Stellen schon ab. Doch aufgrund der Vielzahl der verschiedenen Berufe finden die Männer schnell eine Lösung, um den Raum doch ansprechend gestalten zu können.

Lesen Sie auch Krieg in der Ukraine: Mühlenbecker Land hat schon 13 Geflüchtete aufgenommen

Und während sich die einen bereits mit dem gut festgeklebten Teppich abmühen, verteilen sich die anderen schon auf die übrigen Räume, um dort Hand anzulegen. Spinnweben werden entfernt, lose Teile beseitigt. Für die Löwenberger Feuerwehrleute war nach der Anfrage schnell klar, dass sie helfen. „Natürlich unterstützen wir hier. Wir hatten Zeit und wollten helfen“, bekräftigt Feuerwehrmann Dominic Lepke. Unterstützung erhielten die Freiwilligen auch von Otto-Rüdiger Schulze, der kostenlos einen Container zur Entsorgung der anfallenden Baumaterialien zur Verfügung stellte.

Den festgeklebten Teppich holten die Männer mit Muskelkraft aus der Wohnung. Quelle: Uwe Halling

Bis die ersten Geflüchteten in Löwenberg einziehen können, werden aber noch einige Tage vergehen, denn der neu geschaffene Wohnraum soll auch noch gemalert und mit neuen Bodenbelägen versehen werden. Diese Aufgaben wird der Sportverein übernehmen.

Landkreis Oberhavel koordiniert die Hilfsangebote

Die Gemeinde Löwenberger Land hat zudem ein Hilfsprojekt zur Unterstützung im Rücken. „In Absprache mit dem Landkreis Oberhavel wird auch die Gemeindeverwaltung als Anlaufstelle für helfende Bürgerinnen und Bürger eingesetzt. Dort werden die Hilfsangebote ausschließlich aus dem Löwenberger Land gebündelt und an das Koordinierungsteam des Landkreises weiterleitet“, heißt es auf der Internetseite der Gemeinde. Hilfsangebote können per E-Mail unter ukrainehilfe@loewenberger-land.de oder telefonisch unter 033094/6 98 29 eingereicht werden.

Von Stefanie Fechner