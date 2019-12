Fördermittel für das Gemeindehaus

Linde

Es stimmt also doch: Was lange währt, wird endlich gut. Bereits seit Jahren wird immer wieder mal darüber diskutiert, was mir dem unter Denkmalschutz stehenden Gemeindehaus in Linde passieren soll. Das Gebäude stammt von 1874, war früher einmal Dorfschule und diente später als Kindergarten. Schließlich wurde das stark sanierungsbedürftige Gebäude so gut es ging als Gemeindehaus genutzt. In dem einen noch nutzbaren Raum im Erdgeschoss kamen Jung und Alt zu kleineren Veranstaltungen zusammen. Außerdem befindet sich in dem Haus eine Notwohnung, die gegenwärtig auch belegt ist.

Der Ortsbeirat um die langjährige Ortsvorsteherin Iris Fischer hat nie aufgegeben, sich um eine Sanierung des Hauses zu bemühen. „Wir sind immer dran geblieben“, sagt die Ortschefin. „Wir Lind‘schen können da sehr hartnäckig sein.“ Und die Ausdauer hat sich gelohnt. Am Mittwoch überbrachte Bürgermeister Bernd-Christian Schneck die Nachricht, dass der von der Gemeinde vor etwa einem guten Jahr beim Amt für Flurneuordnung gestellte Förderantrag jetzt bewilligt wurde.

Geld aus dem Leader-Programm

Aus dem Leader-Programm für ländliche Entwicklung werden 75 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten übernommen. Das sind rund 150 000 Euro. Die Gemeinde Löwenberger Land hatte zuvor für das Gemeindehaus in Linde in ihrem Haushalt 240 000 Euro eingestellt. Saniert werden sollen Dach, Fassade, Fenster sowie die rote Backsteinmauer zur Straße hin und die Feldsteinmauer im Vorfeld des Eingangsbereiches.

Der Denkmalschutz hat bereits seine Einwilligung zu den geplanten Bauarbeiten gegeben und dabei unter anderem die Auflage erteilt, die Veranda zurückzubauen, da diese erst später dem Gebäude hinzugefügt wurde.

Der Bewilligungszeitraum für die Fördergelder reicht über zwei Jahre – vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2021. Die Gemeinde, so Bernd-Christian Schneck, werde jetzt so schnell wie möglich die notwendigen Ausschreibungsunterlagen für das Projekt vorbereiten. Nach Fertigstellung des Hauses, so Ortsvorsteherin Iris Fischer, werden dort unter anderem die Ortsgruppe der Christlichen Bürgerhilfe und der Förderverein der Kirche unterkommen. Auch das Lesecafé wird dann wieder eingerichtet, die Kinder des Ortes werden sich dort zum Basteln treffen können und auch der Ortsbeirat wird seine Beratungen in dem Haus durchführen.

Dafür werden dann zwei Räume im Erdgeschoss zur Verfügung stehen. Auch die Notwohnung soll in den Gebäude verbleiben. Über eine weitere Nutzung werde beraten, wenn der Innenausbau fertig ist, sagt Iris Fischer, die als kleines Mädchen das Gebäude noch selbst als Kindergarten erlebt hat.

Von Bert Wittke