Erneut mussten die Feuerwehren aus dem Löwenberger Land nach Nassenheide ausrücken. Am Sonnabendmittag wurde dort ein Waldbrand gemeldet, etwa 5000 Quadratmeter Waldboden waren betroffen.

Feuerwehreinsatz - Forstmitarbeiter entdeckt Waldbodenbrand in Nassenheide