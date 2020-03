Fünf goldene Regeln für den Obstbaumschnitt

Hoppenrade

Wer bis jetzt noch nicht nach den Obstbäumen in seinem Garten geschaut hat, weil er noch auf den kalendarischen Frühlingsanfang warten wollte, sollte nun aber wirklich aktiv werden. Das anstehende Wochenende könnte durchaus noch für solche Arbeiten genutzt werden. Es soll zwar recht frisch werden, dafür aber auch relativ sonnig. Da vermutlich die wenigstens Leute Experten sind, was den richtigen Baumschnitt betrifft, haben wir Stefan Wähnert noch einmal gebeten, uns die wichtigsten Regeln dafür zu nennen. Er unterstützt seine Frau Susann auf dem Apfelhof Wähnert im Gartenweg 1 in Hoppenrade und organisiert bereits seit einigen Jahren immer zum Ende des Winters hin Baumschnittseminare, bei denen sich Hobby-Gärtner Tipps und Hinweise für das fachgerechte Beschneiden von Obstbäumen holen können.

Ein sauberer Schnitt ist das A und O

„Das A und O ist immer ein sauberer Schnitt am Astring“, sagt Stefan Wähnert und fügt hinzu: „Bitte keine Stummel stehen lassen! Ansonsten empfiehlt er:

1. Alles tote und kranke Holz entfernen!

2. Alles entfernen, was in den Baum hineinwächst!

3. Eng übereinander oder nebeneinander wachsende Äste nach eigener Beurteilung ausdünnen (auf unteren Ast ableiten) . Der Schnitt erfolgt über der außen stehenden Knospe!

4. Altes Fruchtholz dezimieren, einige frische Triebe lang stehen lassen (neues Fruchtholz)!

5. Baum möglichst mit Spitze erziehen und nicht in der Grasnarbe stehen lassen (für die ersten zehn Jahre)!

Bitte nicht von der Leiter fallen!

„Und noch etwas ist ganz wichtig“, sagt Stefan Wähnert und bitte alle Obstbaumbesitzer, dies unbedingt zu beachten: „An erster Stelle steht immer die Sicherheit. Also bitte nicht von der Leiter fallen oder mit dieser umkippen. Sonst nutzen der beste Obstbaumschnitt und der größte Ertrag nichts!“

noch ist es nicht zu spät dazu, die Obstbäume zu stutzen. Auf dem Apfelhof Wähnert in Hoppenrade werden dazu Hobby-Gärtnern jedes Jahr Tipps und Hinweise gegeben. Quelle: Bert Wittke

Wer jetzt noch daran geht, Obstbäume zu beschneiden, sollte auch darauf achten, dass die Bäume bereits vorgetrieben haben. Deshalb ist darauf zu achten, dass beim Beschneiden der Bäume oder durch herunterfallende Äste keine Knospen abgebrochen werden.

Wilde Pflaume blüht schon

Da mit Ausnahme der Wilden Pflaume (Spilling) in unserer Region bislang noch so gut wie kaum irgendwo ein Obstbaum blüht, dürften die für die nächsten Nächste angekündigten leichteren Fröste noch keine Schäden anrichten. Die Erfahrungen vergangener Jahre würden jedoch besagen, dass es selbst im April immer noch zu Nachtfrösten kommen könne, so Stefan Wähnert. Die seien wesentlich verheerender, weil die Bäume dann oftmals bereits in ihrer Blüte stehen. Dass die Wilde Pflaume jetzt bereits blühe, sei übrigens vor allem für die Bienen ein großer Segen.

