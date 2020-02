Fürs Spritzenhaus Geld flüssig gemacht

Glambeck

Eine Grillhütte hatte mal daraus werden sollen. So die Idee einiger Einwohner während eines längst verflossenen Dorffestes. Nun wird das kleine, inzwischen einsturzgefährdete Häuschen wieder zu dem, was es einmal war: ein Spritzenhaus. Justament, als sich der Ortsbeirat entschlossen hatte, dem Schandfleck in unmittelbarer Nachbarschaft der Kirche eine Schönheitskur zu verpassen, wurde das Gemäuer unter Denkmalschutz gestellt, erinnert sich Hilde Peltzer-Blase.

Ein Bauzaun soll verhindern, dass jemand ob des einsturzgefährdeten Giebels zu Schaden kommt. Quelle: Bert Wittke

Zur Begründung hieß es, dass das Spritzenhaus trotz seiner geringen Größe aufgrund der zentralen Lage und markanten Bauform einen wichtigen Blickpunkt im Ortskern darstellt, prägend für das Ortsbild wirkt. Es trage damit wesentlich zum historisch gewachsenen Erscheinungsbild des Dorfes Glambeck bei. Aber die Ortschefin ließ nicht locker. Auch dann nicht, als feststand, dass Gelder aus dem Leader-Programm nicht für eine Sanierung des auf Grund und Boden der Kirche stehenden Gebäudes in Betracht kommen. Schließlich gelang es der Ortsbeiratsvorsitzenden sowohl die Kirchengemeinde als auch die weltliche Gemeinde dazu zu bewegen, die notwendigen Bauarbeiten mit Geld zu unterstützen. Zu diesem Zeitpunkt ahnte Hilde Peltzer-Blase noch nicht, dass sie damit genau den Nerv jener Zeit getroffen hatte, in der das Spritzenhaus entstanden ist. Damals, Mitte des 19. Jahrhunderts, war es gang und gäbe, das Kirchengemeinde und Dorfgemeinschaft solche Bauwerke gemeinsam finanzierten. Das haben Recherchen von Pfarrerin Christine Gebert im Brandenburgischen Landeshauptarchiv ergeben.

Die sanierung des alten Gemäuers soll etwa 20 000 Euro kosten. Quelle: Bert Wittke

Inzwischen steht fest, dass die denkmalgerechte Sanierung des alten Spritzenhauses etwa 20 000 Euro kosten wird und dass dieses Geld einmal mehr gemeinschaftlich aufgebracht wird: 6000 Euro steuert der Landkreis Oberhavel bei, je 5000 Euro sind vom Kirchenkreis und der Gemeinde Löwenberger Land avisiert, 2000 Euro von der Kirchengemeinde Vielitzsee-Glambeck und 2000 Euro könnten aus Spendengeldern aufgebracht werden. Mit dem Geld soll die Hülle des Hauses, dass aufgrund starker Schäden an einer Giebelseite mit einer Absperrung versehen wurde, wieder auf Vordermann gebracht werden. Dabei sollen die Giebel abgetragen und mit alten Ziegeln wieder aufgebaut werden. Zudem müssen die maroden Steine der Außenwände ersetzt und das komplette Gebäude mit Otterbeiner Kalk neu verfugt werden. Der Dachstuhl wird mit alten Biberschwanzziegeln neu aufgebaut und die Holzeingangstür restauriert. Anschließend sollen in dem Spritzenhaus Tische, Bänke, Zelte und Heizstrahler untergebracht werden, die der Ort zum Beispiel für sein traditionelles Kirchen- und Dorffest benötigt.

Von Bert Wittke