Gebäudebrand in Grüneberg: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Grüneberg

Am Montagnachmittag (2. November) gegen 14.30 Uhr wurden die Feuerwehren der Gemeinde Löwenberger Land in die Nordbahnstraße nach Grüneberg gerufen. Dort meldeten Anwohner eine Rauchentwicklung aus einem leerstehenden Gebäude. „Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Treppengeländer sowie Teile einer Wandverkleidung brannten“, berichtete Martin Tölg, Dienstgruppenleiter der Polizeiinspektion Oberhavel. Die Einsatzkräfte löschten den Brand unter Atemschutz. Unterstützung erhielten sie durch die Drehleiter der Stadt Liebenwalde. Wie es zu dem Brandausbruch kam ist derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen. „Wir ermitteln wegen des Verdachts der Brandstiftung“, erklärte Martin Tölg weiter. Der Einsatz dauerte bis in den späten Nachmittag an.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Quelle: Blaulichtreport Oberhavel

Offenbar hatten Bewohner des benachbarten Mehrfamilienhauses den Qualm bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. „Wir dachten erst, dort verbrennt jemand Gartenabfälle“, erzählt eine Nachbarin. Eine andere Bewohnerin erzählte, sie habe schon am Morgen gegen 9 Uhr einen „chemischen Geruch“ wahrgenommen.

