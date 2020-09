Gemeinde Löwenberger Land ebnet Fahrradfahrern weitere Weg

Löwenberger Land

Es ist noch gar nicht so lange her, da wurde in Liebenberg ein Radweg um den Großen Lankesee eingeweiht. Die offizielle Freigabe der rund 1400 Meter langen Strecke erfolgte am 10. August. Nun rücken in der Gemeinde Löwenberger Land zwei weitere Projekte in den Mittelpunkt des Interesses, bei denen es ebenfalls um Radwege geht. Ab dem 26. Oktober ist geplant, den Radweg zwischen den Ortsteilen Grüneberg und Liebenberg auszubauen. Der dort vorhandene Weg hat lediglich eine Breite von 1,70 Meter, besteht aus Betonrechteckpflaster und weist auf seiner gesamten Länge von etwa 2000 Metern erhebliche Mängel auf. Baumwurzeln haben zahlreiche Pflastersteine, die großflächig von Unkraut überwuchert sind, angehoben.

An zahlreichen Stellen der alten Piste zwischen Liebenberg und Grüneberg haben Wurzeln das Pflaster angehoben. Quelle: Bert Wittke

Seit vielen Jahren kämpfen Einwohner der beiden anliegenden Ortsteile sowie auch viele andere Fahrradfreunde und Kommunalpolitiker darum, die Piste, die vor Jahren als Radweg entwidmet worden war, wieder neu zu beleben. Denn der Weg ist bei Radlern und Fußgängern gleichermaßen beliebt. Und das über die Grenzen des Löwenberger Landes hinaus. Dabei wird vor allem auf Schloss & Gut Liebenberg verwiesen. Etliche Besucher kommen mit dem Fahrrad am Bahnhof in Grüneberg an und wollen von dort dann auf zwei Rädern weiter nach Liebenberg. Doch schon am Ortsausgang von Grüneberg stellen sie fest, dass sie auf der Straße weiterfahren müssen, um nicht sich selbst und auch ihre Drahtesel zu gefährden.

Immer wieder haben Radler und Kommunalpolitiker in der Vergangenheit gefordert, dass der einstige Radweg zwischen Liebenberg und Grüneberg wieder als ein solcher hergestellt werden muss. Quelle: Bert Wittke

Doch diese Zeiten werden nun schon bald der Vergangenheit angehören. Mit Hilfe von Fördergeldern wird die zuwachsende Huckelpiste wieder in einen regulären und sicheren Radweg verwandelt. Der neu zu errichtende Radweg entsteht in Asphaltbauweise. Er wird eine Breite von 2,50 Metern haben und zu beiden Seiten ein jeweils 50 Zentimeter breites Schotterbankett erhalten. Die Entwässerung erfolgt über seitlich anzulegende Entwässerungsmulden. 925 Meter des Radweges befinden sich innerhalb der Ortschaft Liebenberg. Dafür ist die Gemeinde Löwenberger Land zuständig. Die verbleibenden 1161 Meter liegen in der Baulast des Landkreises Oberhavel. Für den durch den Landkreis zu realisierenden Abschnitt wird eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Landkreis und der Gemeinde Löwenberger Land abgeschlossen, denn das gesamte Bauvorhaben wird unter der Regie der Gemeinde Löwenberger Land abgewickelt. Damit soll der Landkreis entlastet werden.

Die Gesamtkosten für den Bau des Radweges belaufen sich auf rund 237 000 Euro. Bis zum 18. Dezember dieses Jahres sollen die Arbeit abgeschlossen sein.

Fördergeld für neuen Radweg von Hoppenrade nach Großmutz

Ein zweites Bauvorhaben, das noch dieses Jahr in die Tat umgesetzt wird, betrifft die grundhafte Instandsetzung des straßenbegleitenden Radweges zwischen den Ortsteilen Hoppenrade und Großmutz. Der rund 1300 Meter lange Abschnitt weist eine Breite von etwa zwei Metern auf und besteht aus Asphalt. Inzwischen sind entlang der gesamten Strecke zum Teil erhebliche Schäden sichtbar geworden. Der neue Radweg wird ebenfalls eine Breite von zwei Metern haben und in Asphaltbauweise errichtet. Auch dort wird zu beiden Seiten des Weges ein jeweils 50 Zentimeter breites Schotterbankett angelegt. Die Gesamtkosten für das Projekt betragen rund 192 000 Euro. Das Vorhaben wird entsprechend der Richtlinie des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung zur Förderung von Investitionen im kommunalen Straßenbau zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden des Landes Brandenburg bezuschusst. Als Baubeginn ist der 26. Oktober festgesetzt. Die Fertigstellung soll bis zum 18. Dezember dieses Jahres erfolgen.

Der Radweg zwischen Hoppenrade und Großmutz weist Schäden auf. Noch dieses Jahr wird der rund 1300 Meter lange Abschnitt deshalb saniert. Quelle: Bert Wittke

„Wir freuen uns sehr, dass beide Vorhaben noch dieses Jahr in die Tat umgesetzt werden können“, sagte Bernd-Christian Schneck am Dienstag. Es freue ihn auch, so der Bürgermeister der Gemeinde Löwenberger Land, dass die Kosten für die Gemeinde infolge der Bewilligung von Fördermitteln gemessen an den Gesamtkosten ausgesprochen moderat gehalten werden konnten. Das entlaste den Haushalt, zumal noch nicht genau gesagt werden könne, wie sich die Corona-Pandemie auf den diesjährigen Etat auswirken werde. „Wir setzen uns bereits seit Jahren sehr für den Bau von Radwegen ein, weil wir wissen, dass im Löwenberger Land sehr viel Fahrrad gefahren wird“, unterstreicht der Bürgermeister, der auch selbst ein begeisterter Radler ist.

