Gemeinde will Bauten auf dem Campingplatz in Neuendorf dauerhaft schützen

Neuendorf

Die Gemeinde Löwenberger Land hat in ihrer jüngsten Gemeindevertretersitzung am Dienstagabend in Löwenberg beschlossen, für das Gelände des Campingplatzes am Großen Plötzsee im Ortsteil Neuendorf einen Bebauungsplan aufzustellen. Grund dafür ist die Tatsache, dass der Campingplatz planungsrechtlich im Außenbereich liegt. Folglich sind dort alle Bauvorhaben beziehungsweise baulichen Veränderungen nach Paragraf 35 des Baugesetzbuches (privilegiertes Bauen im Außenbereich) genehmigungspflichtig.

Landkreis nimmt Gemeinde in die Pflicht

Darauf hat der Landkreis die Gemeinde, die Eigentümer der Campingplatzgrundstücke ist, hingewiesen, nachdem auf der Anlage An- und Umbauten an ortsfesten Wohnwagen festgestellt wurden. Ziel des Bebauungsplanes ist es, die Sicherung bestandsgeschützter baulicher Freizeitanlagen, und die Neuordnung und Überplanung noch unbebauten Flächen. Das Planungsgebiet hat eine Größe von rund 4,5 Hektar und wird im Norden durch den Großen Plötzsee, im Osten durch angrenzende Waldflächen, im Süden durch Brachflächen und im Westen durch den Weg zum See und das Feriehausgelände begrenzt.

Ortsbeirat für einen Bebauungsplan

Der Ortsbeirat von Neuendorf hatte im Vorfeld der Gemeindevertretersitzung die Aufstellung eines Bebauungsplanes befürwortet. Allerdings wurde darauf hingewiesen, dass die Entwicklung von Erholungsflächen, also auch die Entwicklung des Campingplatzes stets im Einklang mit den Bewohnern des Ortsteils, der Infrastruktur und der Natur der Region erfolgen sollte.

