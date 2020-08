Gemeinsam anpacken: In Grieben entstehen neue Gehwege

Grieben

Der Betonmischer dreht sich im Sekundentakt, der Gummihammer ist im Dauersatz, mit kritischem Blick auf die Wasserwaage wird alles akkurat verbaut. Mächtig in die Hände gespuckt wurde am Sonnabend in der Gemeinde Grieben. Mitglieder des Ortsbeirates und Bürger der knapp 500 Einwohnerzählenden Gemeinde im Löwenberger Land packten gemeinsam an, um neue Gehwege am Gemeindehaus und der Kirche zu erschaffen. Des Weiteren soll auch eine neue Einfahrt entstehen.

„Die bisherige Zuwegung war schon sehr marode und fast 50 Jahre alt. Demnach ist es uns wichtig, sichere Zuwegungen zu schaffen“, erklärt Ortsvorsteher Dietmar Haack den Arbeitseinsatz. Bereits um sieben Uhr in der Früh trafen sich die ersten helfenden Hände am Gemeindehaus, um im Laufe des Tages 66 Borde zu setzen. „Die Aktion ist zwar organisiert vom Ortsbeirat, aber die Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und der Kirche lief reibungslos“, so der 62-jährige Ortsvorsteher, der seit Mai 2019 im Amt ist. „An diesem Wochenende wollen wir die Bordsteine setzen, am kommenden Wochenende folgen dann die Pflasterarbeiten“, so Dietmar Haack.

Diverse Sponsoren ermöglichten den Arbeitseinsatz, auch die Kirche trug einen Teil dazu bei, ebenso wie die Gemeinde Löwenberger Land. „Die Entwicklung unseres Ortes ist sehr positiv, vor allem der Zusammenhalt in der Gemeinde ist vorbildlich“, ist Haack begeistert von den Einwohnern seines Ortes. So musste man auch zahlreichen Helfern sogar absagen im Vorfeld des Arbeitseinsatzes, wie der 62-Jährige berichtet: „Inmitten von Corona müssen wir natürlich auch auf Abstände achten, demnach konnten wir nur zwölf Helfer zulassen.“

Seit einem Jahr wurde der Arbeitseinsatz vom Ortsbeirat geplant und sollte eigentlich bereits im Mai dieses Jahres durchgeführt werden – Corona verhinderte dies jedoch. Neben den Gehwegen werden auch Strom- und Wasserleitungen verlegt, um Wasserhähne und Steckdosen im Außenbereich der Kirche und des Gemeindehauses anzulegen. „Seit dem Vorjahr wird die Wiese neben der Kirche für den Weihnachtsmarkt genutzt, daher war es sehr wichtig, sichere Gehwege zu erstellen“, so Dietmar Haack. Allerdings wird es im Jahre 2020 keinen Weihnachtsmarkt in Grieben geben, dass steht jetzt schon fest.

Auch die Messe am Heiligen Abend wird in anderer Form durchgeführt als bisher bekannt. „Eine Messe im Inneren der Kirche wird sicherlich nicht stattfinden können, aber man prüft die Möglichkeiten es vielleicht nach Außen zu verlagern“, so der Ortsvorsteher und fügt hinzu: „Für uns als Dorfgemeinschaft sind solche Veranstaltungen sehr wichtig und stärken die Gemeinschaft. Leider mussten schon viele geplante Veranstaltungen wegen Corona ausfallen in diesem Jahr, daher hoffen wir zumindest auf die Messe am Heiligen Abend.“

Wie wichtig der Zusammenhalt eines Ortes ist, zeigt sich auch beim Arbeitseinsatz. „Ohne die Mithilfe vieler Sponsoren, wie unter anderem der Recyclingfirma Otto-Rüdiger-Schulze aus Neuendorf, wäre dies nicht möglich. Da möchten wir uns herzlichst bedanken“, berichtet der Ortsvorsteher, während neben ihm bereits die ersten Bordsteine gesetzt werden und eine Schubkarre nach der anderen Material heranschafft. In den Abendstunden wurden die Gerätschaften dann in die Ecke gestellt und der Feierabend eingeläutet. „Als Dankeschön für die fleißigen Hände haben wir ein gemeinschaftliches Abendessen organisiert, was von einem Ortsansässigen Jäger gestiftet wurde“, so der Ortsvorsteher.

Für die nähere Zukunft erhofft sich Dietmar Haack vor allem eine Geschwindigkeitsbegrenzung in seiner Ortschaft. „Wir fordern schon seit längerem eine Reduzierung auf Tempo 30, oder eine Ampelanlage, um den Verkehr ein wenig zu beruhigen.“ Gerade wenn die Schulkinder sich auf den Heimweg machen, wäre dies sehr wichtig, wie Haack mehrfach betont. Doch dann muss auch der Ortsvorsteher wieder anpacken und die nächste Borde akkurat einsetzen.

