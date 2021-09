Glambecks Ortschefin Hilde Peltzer-Blase: Wir möchten noch was am Feuerwehrhaus tun

Glambeck

Hilde Peltzer-Blase wurde in Mönchengladbach geboren. „Ich war so lange in der Stadt, wie Günter Netzer dort Fußball gespielt hat“, sagt die Ortschefin schmunzelnd. Nach dem Abitur absolvierte die heute 71-Jährige ein duales Studium zur Handelsfachwirtin. Später arbeitete sie als Ausbildungsleiterin, war unter anderem bei Quelle in Berlin und zuletzt im Berufsförderungswerk in Mühlenbeck. 1974 zog sie nach Berlin. 2003 wurde Glambeck für sie und ihren Mann Horst zur neue Heimat. Seit sieben Jahren ist Hilde Peltzer-Blase Ortsvorsteherin, arbeite aber auch davor bereits fünf Jahre im Ortsbeirat mit.

Sind Sie gerne Ortsvorsteher in Glambeck?

Hilde Peltzer-Blase: Auf jeden Fall. Wenn man irgendwo neu hinkommt, wird man immer dann schnell integriert, wenn man bestrebt ist, sich in die Dorfgemeinschaft einzubringen. Das habe ich von Anfang an versucht. Außerdem habe ich mit Karin Brzoska und Roland Schwarz engagierte Mitstreiter im Ortsbeirat.

Wie klappte die Zusammenarbeit während der Corona-Zeit?

Wir haben unsere Ortsbeiratssitzungen immer durchgeführt, wenn es anders nicht möglich war, dann eben draußen. Und wir haben die Einladungen dafür auch nicht einfach nur in den Info-Kasten im Dorf gehangen, sondern sie vervielfältigt und in Form von Handzetteln im ganzen Dorf verteilen lassen. Zwölf bis 15 Einwohner sind folglich immer zu den Sitzungen gekommen.

Also war Corona kein Problem?

Natürlich lebt es sich auf dem Land sehr viel gesünder als in der Stadt. Aber auch wir konnten längst nicht mehr alle Veranstaltungen durchführen, zu denen wir uns sonst das Jahr über gerne treffen. Und mir hat zum Beispiel auch gefehlt, dass ich unseren Geburtstagjubilaren lange nicht persönlich die Hände schütteln konnte. Manchmal habe ich den Präsentkorb am Grundstückseingang abgestellt und aus der Ferne freundlich gewinkt. Aber jüngst konnten wir uns wieder zum traditionellen Kirchen- und Dorffest versammeln.

Was gefällt Ihnen an Glambeck?

Die meisten Menschen sind freundlich, aufgeschlossen und hilfsbereit. Das merken sowohl bei unseren Arbeitseinsätzen als auch bei den Dorffesten. Und dann haben wir hier natürlich eine wunderbare Natur. Vom Dorf aus steht man sofort im Wald und kann ohne Auto auf Pilzsuche gehen. Wir haben den Glambecker See in der Nähe, der unsere Schwimmhalle ist und wo auch geangelt wird. Und viele Leute haben an ihren Häusern saniert.

Was wünschen Sie sich für den Ort?

Wir möchten am alten Feuerwehrhaus, das ein Treffpunkt für die Leute hier ist, noch etwas machen. Es wäre schön, wenn wir dort Wasser, eine Toilette und ein kleines Schleppdach hätten. Wir haben ja kein eigenes Dorfgemeinschaftshaus und versammeln uns dort gerne mal. Und in der Kirche muss demnächst die Orgel repariert werden. Dafür wird Geld gebraucht.

Von Bert Wittke