Grieben

Heiß war es. Die Sonne brannte den ganzen Tag erbarmungslos vom Himmel. Und die Frauen und Männer entlang des ausgedehnten Grubenkomplexes kamen tüchtig ins Schwitzen. Im Sommer 2018 wurde in Grieben gebaut. Die Sanierung der Ortsdurchfahrt stand auf dem Programm. Doch bevor die Straßenbauer so richtig loslegen konnten, bevölkerten Archäologen die Baustelle und gruben sich dort vorsichtig durch etliche Jahrhunderte Zeitgeschichte.

Das Holzgestell für die Informationstafeln ist im Rahmen eines Arbeitseinsatzes in Grieben aufgestellt worden. Quelle: Bert Wittke

Heute künden davon massive und farbig gestaltete Informationstafeln, die unmittelbar am Zugang zu dem Kirchengelände steht. Die Tafel steht noch gar nicht so lange. Einwohner Griebens mit ihrem Ortsvorsteher Dietmar Haack an der Spitze haben sie dort im Rahmen eines Arbeitseinsatzes für jeden sichtbar platziert und fest verankert. „Demnächst wollen wir sie noch beleuchten“, verriet Dietmar Haack. „Damit Einheimische und Gäste die darauf verewigten Bilder, Zeichnungen und Texte auch nach Einbruch der Dunkelheit noch erkennen und lesen können.“ In den Worten des Ortsvorstehers schwingt eine Portion Stolz mit. Und die ist auch verdient. Derartige Ausflüge in die Geschichte, die für alle Leute auf sehr anschauliche Weise nacherlebbar gemacht wurde, findet man nicht so oft. Dietmar Haack hat daheim gegrübelt, wie er die Ergebnisse der archäologischen Untersuchungen aus dem Jahr 2018 für die Nachwelt festhalten kann. Herausgekommen ist die große Informationstafel. Dank vieler fleißiger Hände und hilfsbereiter Gewerbetreibenden aus dem Dorf schmückt sie nun den Zugang zum Kirchengelände. Erarbeitet und zusammengestellt wurde der Inhalt der Tafel von dem WHP Archäologiebüro Andrea Hahn-Weishaupt. Die finanziellen Mittel dafür stammen von der Gemeinde Löwenberger Land.

Bevor die Straßenbauer ans Werk gehen konnten, wurden im Umfeld der Kirche archäologische Grabungen vorgenommen. Quelle: privat

Grieben war einst ein Angerdorf und wurde 1256 erstmals schriftlich erwähnt. Der Ort gehörte zu den Besitztümern des Klosters Lindow. Wie aus dem Grabungsbericht hervorgeht, quert die heutige Bundesstraße 167 den ursprünglichen Anger knapp nördlich der dort im 13. Jahrhundert erbauten Kirche mit dem dazugehörigen Kirchhof. Der aktuelle Verlauf der Ortsdurchfahrt entstand in der Zeit zwischen 1854 und 1857. Kurz zuvor war der nördliche Teil des Friedhofes nach einem Großbrand am 28. März 1853 eingeebnet worden. Es konnte also davon ausgegangen werden, dass die Archäologen bei ihrer Arbeit auf Gräber stoßen würden.

Das Interesse der Archäologen konzentrierte sich auf einen insgesamt 665 Meter langen Straßenabschnitt im einstigen historischen Dorfkern. Quelle: privat

Im Herbst 2017 wurde mit dem grundhaften Ausbau der Ortsdurchfahrt begonnen. Das Interesse der Archäologen konzentrierte sich auf einen insgesamt 665 Meter langen Abschnitt im einstigen historischen Dorfkern. Wie bereits vermutet, wurden nördlich der Kirche zahlreiche Gräber entdeckt, 111 insgesamt. In fast allen, so stellten die Archäologen fest, fanden sich Sargreste. Die Särge waren einfache und maßgefertigte Kisten aus Kiefernholz. Bei etwa der Hälfte der Bestatteten handelte es sich um Kinder. Die Baubegleitung durch die Archäologen, so ist einem Bericht zu entnehmen, erbrachte 83 mehr oder weniger vollständige Skelette, Metall- und Stoffreste der Grab- und Totenausstattung, darunter Fragmente von Totenkronen, sieben Münzen, und ein Paar Ohrringe, vermutlich aus Bronze. Außerdem sprechen die Experten von fünf bis sieben Leitergräbern. Leitern könnten den Toten mit ins Grab mitgegeben worden sein, damit sie den Weg in den Himmel erklimmen können. Denkbar ist aber auch, dass das Holz für das Bodenbrett des Sarges eingespart werden sollte

Das Grab eines etwa einjährigen Kindes. Besonders auffällig ist die Totenkrone, die dem Kind um den Kopf geschlungen wurde. Quelle: privat

Anhand der Skelette stellten die Archäologen fest, dass die Griebener Bevölkerung sowohl im Mittelalter als auch danach ziemlich kleinwüchsig war - die Männer um die 1,60 Meter, die Frauen deutlich unter 1,50 Meter. Viele seien nur mangelhaft ernährt gewesen. Ihr Knochenbau wies zudem klar erkennbare Spuren schwerer körperlicher Arbeit auf. Ganz besonders auffällig sei der schlechte Zustand der Gebisse gewesen, der auf eine mangelhafte beziehungsweise völlig fehlende Mundhygiene hindeutet. Bekleidungsteile wurden nur sehr selten gefunden. Allerdings wurden Reste von Totenkronen bei beerdigten Kleinkindern gefunden. Auffällig waren dabei Bänder aus bronzedurchwirktem Gewebe, die kranzartig um die Köpfe zweier Säuglinge gewickelt waren. Beiden wurde zudem noch eine Münze mitgegeben. Eine konnte nicht mehr entziffert werden, bei der anderen handelt es sich um einen Pfennig aus der Zeit Friedrich Wilhelm II. von 1790. Ein Kleinkind wurde in einem Gewand aus Bronzefäden bestattet. Etwa 100 Meter östlich des Friedhofes wurden im Regenwasserkanal ein mittelalterlicher Feldsteinkeller und mit dort hineingestürzten Resten eines abgebrannten Fachwerkhauses gefunden, das zur früheren Angerbebauung gehörte.

Die archäologische Grabungen in Grieben waren sehr umfangreich und dauerten ein gutes Jahr lang. Quelle: privat

Die großflächige Informationstafel am Zugang zum Kirchengelände gibt Aufschluss über noch viele weitere Ergebnisse der archäologischen Grabungen und Auswertungen der gemachten Funde. „Wer sich einmal dort festgelesen hat, kommt so schnell nicht wieder davon los“, sagt Dietmar Haack. Vielleicht ist auch deshalb eine große Holzbank nahe der Tafel aufgestellt worden. Dort kann man von der Reise in die Geschichte ausruhen und über all das Gelesene noch einmal in Ruhe nachdenken.

Von Bert Wittke