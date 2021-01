Grieben: Gestohlener Zigarettenautomat taucht im Wald wieder auf

Grieben

Wie der Polizei am Dienstag bekannt wurde, stahlen bisher unbekannte Täter am Sonnabend (23. Januar) in der Zeit zwischen 6 und 8 Uhr einen Zigarettenautomaten aus der Dorfstraße in Grieben. „Anwohner hatten offenbar in diesem Zeitraum Werkzeuggeräusche wahrgenommen und später den fehlenden Zigarettenautomaten bemerkt, aber nicht die Polizei informiert“, berichtete Christin Knospe, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord.

Am Dienstag fand ein Spaziergänge den Zigarettenautomaten in einem Waldstück zwischen Grieben und Linde. „Die Täter entleerten die Fächer und ließen den defekten Automaten zurück“, erklärte die Pressesprecherin weiter. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des besonders schweren Diebstahls, die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte noch nicht ermittelt werden.

