Grieben

Der Großeinsatz in der Griebener Dorfstraße war am Freitgabend gegen 20 Uhr beendet, auch die Vollsperrung wurde wieder aufgehoben. Am Freitagnachmittag gegen 14.40 Uhr wurde die Feuerwehr zu dem Gebäudebrand in Grieben gerufen. Dort stand aus bisher ungeklärter Ursache der Dachstuhl in Flammen. Die Feuerwehren aus dem Löwenberger Land sowie Einsatzkräfte aus Gransee und Liebenwalde löschten die Flammen. Eine Person wurde ambulant vom Rettungsdienst behandelt.

Zur Galerie Aus bisher unbekannten Gründen fing am Freitagnachmittag der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Grieben Feuer. Zahlreiche Einsatzkräfte sind mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Nun geht es für die Polizei darum, die Ursache für den Brand herauszufinden. „Heute war ein Kriminaltechniker vor Ort“, erklärte Martin Tölg, der zuständige Dienstgruppenleiter der Polizei am Sonnabend auf MAZ-Anfrage. Auch am Montag würden nochmal Ermittler vor Ort sein. „Die Kollegen sind aber bislang noch zu keinem endgültigen Urteil gekommen“, so Tölg. Nach Hausbränden sei es auch nicht hundertprozentig sicher, dass die Ursache jemals gefunden werde. Immerhin könne es ja sein, dass entscheidende Hinweise schlicht verbrannt seien.

Anzeige

Beim Einsatz war eine Gruppe Bereitschaftspolizisten, zwei Streifenwagen und der Kriminaldauerdienst vor Ort.

Von Marco Paetzel