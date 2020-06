Grieben

Die Zimmerei Marcus Evert aus Grieben hat den Mädchen und Jungen der Kita „Regenbogen“ ein riesiges Tipi-Zelt aus Holz aufgebaut – zum Kindertag. Die Kleinen staunten nicht schlecht und wollten natürlich gleich das Zelt in Beschlag nehmen, aber die Erzieher hatten eine tolle Idee: „Wir können ja eine richtige Einweihungsfeier machen.“ Das passende Kleingeld gab es noch von der Gaststätte „ Rosengarten“ aus Grieben dazu. Sie spendierten die Einnahmen ihres „Schimpfwörterbuches“.

Großes Fest am 10. Juli

Auch die Erzieher und Opa Willi waren in den letzten Wochen sehr fleißig. Sie haben Verschönerungsarbeiten auf dem Spielplatz vorgenommen. Es wurde gemalert, gepflanzt, gebaut, dekoriert und gebastelt, damit sich die Kinder freuen, wenn sie wieder in die Kita kommen dürfen. Eine “kleine große Feier nur für Kinder“ wird es dann am 10. Juli ab 14 Uhr in der Kita geben. An diesem Tag werden die künftigen Schulkinder verabschiedet, ebenso wie einige ältere Hortkinder. Die Kita „Regenbogen“ bedankt sich herzlich bei der Zimmerei Evert und der Gaststätte Rosengarten.

Von MAZonline