Großmutz

Noch hat sich in Großmutz niemand darüber beschwert, dass ein Hahn zu früh und intensiv kräht oder eine Kuh zu laut muht. „Darüber bin ich sehr froh“, sagt Ronald Koch. Seine Familie betreibt einen großen Bauernhof und bewirtschaftet etliche hundert Hektar Land. Ihre Herde mit Rindern der Rasse „Uckermärker“ umfasst rund 200 Tiere. Dazu gesellen sich zwischen 30 und 50 Schweine.

Die Familie von Ronald Koch, hier mit Sohn Jonathan, der einmal in die Fußstapfen des Papas teren will, bewirtschaftet in Großmutz einen klassischen Vier-Seiten-Hof sowie etliche hundert Hektar Land. Kochs setzen auf die Direktvermarktung von Fleisch und Wurst und laden, wenn es Corona nicht gerade verhindert, in ihr Bauernhofcafé ein. Dafür bäckt Mutter Martina Koch stets die leckersten Torten und Kuchen. Quelle: Uwe Halling

Sohn Jonathan, der eine Lehre als Land- und Baumaschinenmechatroniker bei Lamadi in Schönermark absolviert hat, möchte im Oktober mit einem Agrarwirtschaftsstudium beginnen. Von klein auf, so sagt der 21-Jährige, sei es sein Wunsch gewesen, in die Arbeit auf dem elterlichen Hof einzusteigen. Zurzeit ist er oft mit seinen Hühner beschäftigt. Frische Eier sollen das Angebot des Hofes, der seit Jahren auf Selbstvermarktung setzt, bereichern. Gerade in Corona-Zeiten, so sagt Ronald Koch, sei die Nachfrage nach frischem Fleisch und frischer Wurst immer größer geworden. Inzwischen wird auf dem traditionellen Vier-Seit-Hof der Kochs nicht mehr nur einmal im Monat, sondern alle 14 Tage geschlachtet.

Brandmeister Thilo Hedke sieht öfter mal nach, ob in den Räumen der freiwilligen Feuerwehr, die sich der sanierten ehemaligen Dorfschule befinden, noch alles in Ordnung ist. Ab und zu springt auch ein Sonnenbad dabei heraus. Quelle: Uwe Halling

Vor dem Dorfgemeinschaftshaus sitzt Thilo Hedke und genießt die wärmenden Sonnenstrahlen. Der 61-jährige Brandmeister und Gruppenführer hat gerade im Schulungsraum, der sich in der sanierten ehemaligen Dorfschule befindet, nach dem Rechten gesehen. Die Kameradinnen und Kameraden hoffen, sich möglichst bald wieder sehen zu können. Sei es nun beim Dienst, innerhalb des Feuerwehrvereins, dessen Vorsitzender Thilo Hedke ist, oder bei Veranstaltungen für die Dorfgemeinschaft, bei deren Organisation und Durchführungen die Feuerwehr meist in vorderster Front dabei ist. Immerhin können die Feuerwehrleute einen Neuzugang vermelden. Heiko Kummer aus dem benachbarten Glambeck ist dazu gestoßen. Nunmehr setzt sich die freiwillige Feuerwehr aus Männern und Frauen dreier Ortsteile zusammen – Großmutz, Hoppenrade und Glambeck. „Das hatten wir lange nicht“, sagt Thilo Hedke.

Jenny Rose kümmert sich im Friseursalon ihrer Schwester Kathleen Höckberg „Schick und schön“ um Stammkundin Marén Reichelt aus Krewelin. Quelle: Uwe Halling

Im Friseursalon „Schick und Schön“ am Meseberger Weg bekommt Stammkundin Marén Reichelt aus Krewelin gerade den Kopf gewaschen. „Seit wir wieder öffnen durften, ist viel zu tun“, sagt Friseurin Jenny Rose. Sie ist die Schwester von Kathleen Höckberg, der Eigentümerin des Geschäftes. „Die Großmutzer Kundschaft ist eine ganz liebe“, meint Jenny Rose. Das müsse mal gesagt werden. Nächstes Jahr besteht das Geschäft bereits seit zehn Jahren.

Elfriede Krumnow gehört mit ihren 90-Jahren zu den ältesten Einwohnern in Großmutz. Am Mittwoch war sie unterwegs, um sich im örtlichen Friseursalon frisieren zu lassen. Quelle: Uwe Halling

Gerade hat sich dort auch Elfriede Krumnow die Haare machen lassen. Sie ist mit ihren 90 Jahren eine der ältesten Großmutzerinnen. Auf einem Grundstück in der Nachbarschaft des Friseursalons ist übrigens in der Nacht zu Mittwoch, 3. März, ein Araber-Fohlen geboren worden. Die Eigentümerin kümmerte sich liebevoll um die Stute und ihren Nachwuchs und gestattet es ganz kurz, ein erstes Bild von dem Fohlen machen zu dürfen.

In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch erblickte am Meseberger Weg ein Araber-Fohlen das Licht der Welt. Quelle: Uwe Halling

„Großmutz ist ein Ort, in dem Tiere noch frei herumlaufen“, freut sich Dietmar Euhus. Im vergangenen Jahr, so erinnert sich der Ortsvorsteher, hätten viele Besucher des Dorfes angehalten, um die vielen kleinen Entchen entlang der Grünflächen des Angerdorfes bewundern zu können. Das sei doch toll. Schön findet es Ronald Koch auch, dass das Dorf perspektivisch nicht durch Wohnbauflächen zersiedelt wird. Wo ein Grundstück abgegeben wird, begrüße man natürlich gerne neue Bewohner.

Die „Großmutzer Wiesenflitzer“ sorgen im Dorf für Bewegung und machen sich darüber hinaus auch gerne nützlich. Wie bei ihrer Plogging-Aktion im vergangenen Jahr, wo fleißig jede Menge Müll ein gesammelt wurde. Quelle: privat

Katja Entrich, eine gebürtige Zehdenickerin, ist 2013 der Liebe wegen nach Großmutz gekommen. Sie, ihr Mann Lars sowie die Kinder Bo (4) und Summer (5) lieben die Bewegung an frischer Luft. Deshalb hat Katja Entrich einen Aushang im Dorf gemacht und mit Gleichgesinnten die „Großmutzer Wiesenläufer“ aus der Taufe gehoben. „Wir legen sehr viel Wert darauf, kein Verein zu sein sondern treffen uns einfach aus Spaß an der Bewegung“, sagt die 40-Jährige, die nie wieder aus Großmutz weg möchte.

Von Bert Wittke