Großmutz: Nikolaus füllt die Stiefel

Großmutz

Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und auch 2021 konnten auf Grund der Corona-Situation kaum öffentliche Feste im Dorf stattfinden. Betroffen sind davon auch die Kinder – aber die Kleinen werden in Großmutz ganz „groß“ geschrieben. Das Drachenfest konnte stattfinden und dann gab es wieder – wie im letzten Jahr auch – die Nikolaus-Aktion. Am 4. Dezember konnten die Mädchen und Jungen des Dorfes ihre geputzten Stiefel abgeben. Diese wurden dann mit kleinen Überraschungen gefüllt und am 6. Dezember vor dem Gemeindehaus vom Nikolaus persönlich ausgeteilt.

Die Kjnder freuten sich sehr über die Geschenke vom Nikolaus. Quelle: Uwe Halling

Insgesamt wurden 13 Stiefel gefüllt und diese vom extra aus Zehdenick angereisten Nikolaus an die Kinder überreicht. Mit Gedichten und Gesang bedankten sich diese für die Überraschung. Sogar die Ortsbeiratsmitglieder waren da und schauten in strahlende Kinderaugen.

Von Bert Wittke