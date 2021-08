Großmutz/Glambeck

Die 53-jährige Führerin eines Zweirades mit Beiwagen kam am Samstagabend mit ihrer 72-jährigen Mitfahrerin auf der Ortsverbindungsstraße von Großmutz in Richtung Glambeck in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Infolge des Unfalls wurden die Fahrzeugführerin und die Mitfahrerin verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Zweirad blieb weiterhin fahrbereit. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro.

Von MAZonline