Grüneberg: Beim Tanz in den Mai die Feuerwehr unterstützen

Grüneberg

Wo sonst der Ball über den grünen Rasen rollt und die Mannschaften der TSG Grüneberg auf Tore- und Punktejagd gehen, steht am Sonnabend eine ganz besondere Veranstaltung auf dem Programm: Der erst im November des vergangenen Jahres gegründete Förderverein der Löschgruppe Grüneberg e.V. richtet dort den diesjährigen Tanz in den Mai aus.

Grüneberg: Tanz in den Mai startet um 18 Uhr

„Es ist die erste Veranstaltung des Fördervereins“, erklärt auch der Vereinsvorsitzende Dominic Vilberger. Los geht es um 18 Uhr – das Ende ist für 1 Uhr in der Nacht avisiert. Und der Förderverein hat sich einiges einfallen lassen, um den Besuchern einen tollen Abend zu gestalten.

Lesen Sie auch Freiwillige Feuerwehr Grüneberg kann sich über Unterstützung aus neu gegründetem Förderverein freuen

„Ein DJ vom ’For You DJ-Team’ wird für die musikalische Umrahmung des Abends sorgen“, gibt der Vereinsvorsitzende einen kleinen Einblick in die Planungen. Wer zu Charts und Klassikern nach zwei Jahren Corona-Pause das Tanzbein schwingen will, kann dies ebenfalls tun. Zwei Zelte mit Bierzeltgarnituren stehen für diejenigen zur Verfügung, die vom Tanz um das Maifeuer eine Pause benötigen oder sich einfach einmal zu einem Schwätzchen zusammensetzen wollen.

Der im November gegründete Förderverein unterstützt die örtliche Löschgruppe tatkräftig. Quelle: Uwe Halling

Löschgruppe Grüneberg sorgt für wärmendes Feuer

Die Löschgruppe Grüneberg wird in den Abendstunden für ein wohlig wärmendes Feuer sorgen. „Für die Kinder gibt es zudem eine Hüpfburg, auf der sich die Kleinen austoben können“, so Dominic Vilberger.

Lesen Sie auch Grüneberg: Das Spendenziel ist erreicht – Ella darf zu den Delfinen fliegen

Hungrig muss an diesem Abend natürlich auch niemand bleiben: Es gibt Bratwurst und Bouletten vom Grill. „Dazu gibt es frisch zubereitete Kartoffelecken. Die kommen bei Veranstaltungen immer gut an“, lacht der 45-Jährige. Für die Besucher, die es lieber süß statt deftig mögen, hat die Jugendfeuerwehr der Löschgruppe Grüneberg etwas vorbereitet: „Es wird einen Waffelstand geben, den die Jugendfeuerwehr eigenverantwortlich betreuen wird.“

Natürlich darf auch Leckeres vom Grill beim Tanz in den Mai nicht fehlen. Quelle: Uwe Halling

Die Einnahmen aus dem Verkauf der Waffeln kommt in Gänze der Jugendfeuerwehr zu Gute. „Die Mitglieder der Jugendfeuerwehr entscheiden dann auch demokratisch selbst, wofür die Spenden eingesetzt werden“, erklärt Dominic Vilberger, der neben dem Posten als Vereinsvorsitzender auch den des Jugendwartes bekleidet.

Einnahmen der Veranstaltung kommen der Löschgruppe Grüneberg zu Gute

Der Gewinn, den der Förderverein der Löschgruppe Grüneberg mit der Veranstaltung erzielt, komme selbstverständlich auch der Feuerwehr zu Gute. „Einen Teil davon könnten die Einsatzkräfte zum Beispiel für einen von der Löschgruppe gewünschten Türnotöffnungskoffer verwenden.“

Lesen Sie auch Grüneberg: Feuerwehr muss Waldbodenbrand löschen – Verdacht auf Brandstiftung

Auch um weitere Veranstaltungen macht sich der Verein bereits Gedanken. „Wenn alles so klappt wie wir uns das vorstellen, dann sollen zum Beispiel bei künftigen Veranstaltungen die Einweg-Getränkebecher durch Mehrwegbecher ersetzt werden.“ Damit könne man wesentlich ressourcenschonender agieren.

Zur ersten Spendenübergabe waren zahlreiche Interessierte in das Gerätehaus der Löschgruppe gekommen. Quelle: Uwe Halling

Förderverein der Löschgruppe Grüneberg hofft auf viele Besucher

„Wir hoffen auf einen regen Zulauf zu unserem ’Tanz in den Mai’, es ist ja eine der ersten größeren Veranstaltungen im Löwenberger Land nach dem Wegfall der Coronabeschränkungen.“ Man freue sich auf zahlreiche Besucher und hoffe, dass es der Wettergott gut mit den Veranstaltern meint. Der Eintritt ist frei. Und weil nach dem Fest auch vor dem Fest ist, werden die Vereinsmitglieder auch künftig tatkräftig anpacken, wenn die Grüneberger Feuerwehrleute Unterstützung benötigen.

Lesen Sie auch Keine „Corona-Flaute“ bei der Freiwilligen Feuerwehr in Löwenberg

Löschgruppe Grüneberg plant Tag der offenen Tür

„So ist etwa ein Tag der offenen Tür geplant. Auch dort werden wir dabei sein“, blickt Dominic Vilberger voraus. „Es ist ja auch Sinn und Zweck des Vereins, die Löschgruppe nicht nur finanziell, sondern auch personell bei solchen Veranstaltungen zu unterstützen.“ Eine große Freude konnte der Verein der Löschgruppe aber bereits machen: Im März konnten Spenden in Höhe von 1112 und 1000 Euro übergeben werden.

Von Stefanie Fechner