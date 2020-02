Brandenburgs ältestes Friseur-Ehepaar: Abschied nach 66 Jahren

Grüneberg

Ein wenig nostalgisch, aber mit viel Charme kommt der Friseursalon des Ehepaares Brigitte und Wilfried Krohs in der Grüneberger Gartenstraße 1 daher. Wer sich ein wenig genauer in den Räumlichkeiten umsieht, entdeckt schnell wahre Schmuckstücke. So steht am Tresen etwa eine mehr als einhundert Jahre alte Registrierkasse, die tatsächlich auch noch immer in Benutzung ist. „Es ist ein Erbstück“, weiß der 79-jährige Friseur Wilfried Krohs zu berichten.

Und überhaupt hat der Senior jede Menge zu erzählen. Seit 1935 existiert das Geschäft, erbaut wurde das Haus von Brigittes Vater. Schon ihre Eltern betrieben gemeinsam den Friseursalon, in dem früher auch Lehrlinge ausgebildet wurden. Diese Tradition haben Brigitte und Wilfried nach dem Tod des Vaters 1967 fortgesetzt. Einmal in der Woche, immer freitags von 8 bis 18 Uhr, steht das Ehepaar seit der Rente noch mit Schere, Kamm und Föhn sowie Tipps und Tricks für ihre Kundschaft parat. Doch damit soll nun endgültig Schluss sein. „Zum 29. Februar werden wir unseren Salon schließen“, erklärt Wilfried Krohs, der wie seine Frau seit dem 14. Lebensjahr im Friseurhandwerk tätig ist.

Gesundheitlich geht es beiden noch gut

Auch wenn sich beide noch einer guten Gesundheit erfreuen, „mittlerweile sind wir nach dem langen Tag auch kaputt.“ Das Gewerbe hat das seit 56 Jahren verheiratete Ehepaar auch bereits abgemeldet. Familie Krohs hat in den vielen Jahren einiges in ihrem Salon erlebt. „Eigentlich könnte man ein Buch darüber schreiben“, schmunzelt Friseurmeisterin Brigitte Krohs. „Aber das immer gemeinsam“, betonen beide. „In unseren 56 Ehejahren waren wir nicht einen Tag getrennt.“ Schwierig für das Geschäft war vor allem die Wendezeit. „Da war erstmal nichts, eine lange Durststrecke“, erklärt der gelernte Friseur Wilfried Krohs, der seine Ausbildung in Zehdenick absolviert hat. Aber die Stammkunden, auch außerhalb Grünebergs, halten dem familiengeführten Geschäft bis heute die Treue. „Für die jahrelange Treue unserer Kunden bedanken wir uns recht herzlich.“

Das Ehepaar Krohs gibt mit 80 Jahren zum 29. Februar 2020 ihren Grüneberger Friseursalon auf. Quelle: Stefanie Fechner

Das Ehepaar hat in den vielen Stunden, die sie in ihrem Geschäft verbracht haben, unzählige Gespräche geführt und persönliche Geschichten gehört. „Das ist auch immer eine Frage des Vertrauens“, so Wilfried Krohs. „Viele Kunden sind mit uns gemeinsam alt geworden. Und man hat immer wieder interessante Menschen kennengelernt.“ Brigitte Krohs hat ihren Meister 1965 in Chemnitz gemacht. „Wer dort damals durchgekommen ist, der konnte schon was“, weiß ihr Ehemann zu berichten. Der Tagesablauf des Ehepaares wird sich trotz der Schließung nicht groß verändern. „Wir haben einen großen Garten, Enkel und Urenkel. Die halten uns schon alle auf Trab“, schmunzeln beide. Fest steht für das Ehepaar Krohs auch, dass der Laden nicht von jemand anderem weiter betrieben wird. „Die Räume werden wir selbst nutzen“, sind sie sich einig. Am 28. Februar feiert Wilfried Krohs seinen 80. Geburtstag, einen Tag später ist dann offiziell Schluss. „Wir schließen mit einem lachenden und einem weinenden Auge.“

Die Familientradition geht zuende

Eigentlich hatten sich Brigitte und Wilfried Kohs gewünscht, dass jemand aus der Familie den Laden einmal übernehmen würde. Und obwohl Enkeltochter Lena Nunweiler (31) den Beruf der Friseurin erlernt hat, kann sie ihren Großeltern diesen Wunsch nicht erfüllen. „Ich habe bereits in der Ausbildung gemerkt, dass das nicht mein Traumjob ist. Es fiel meinen Großeltern schon schwer, das zu akzeptieren“, erzählt die Mutter von zwei Kindern. „Als klar wurde, dass die Familientradition nun zu Ende geht, hatte ich schon einen dicken Kloß im Hals. Das wird definitiv schwer.“ Allerdings wird die Grünebergerin, die mit ihren Kindern und Lebensgefährten Stefan bei den Großeltern im Haus wohnt, in Zukunft ein Auge darauf haben, dass diese den Laden nicht wieder heimlich öffnen und ihren Ruhestand auch wirklich genießen. Nur bei Lena Nunweilers eigenen Kindern dürfen Uroma und Uropa dann noch von Zeit zu Zeit Hand anlegen. „Für meine Großeltern ist das schon ein gewaltiger Schritt. Es gibt Leute, die schon von Kindesbeinen an bei ihnen auf dem Friseurstuhl gesessen haben.“

Wenn der kleine Friseursalon am 28. Februar, an Wilfried Krohs 80. Geburtstag, das letzte Mal öffnet, wird auch Toni Gutschmidt (44) aus Grüneberg noch mal in der Gartenstraße vorbeischauen. „Das erste Mal zum Friseur, das war damals Zwang. Mittlerweile weiß ich, an Familie Krohs kommt niemand heran. Das ist noch die ganze alte Schule. Es ist traurig, dass diese Tradition nun endet.“

Von Stefanie Fechner