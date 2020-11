Grüneberg: Corona in der Schule – kein Unterricht für erste und zweite Klasse am Donnerstag

Grüneberg

Die Grundschulfiliale in Grüneberg ist am Mittwochvormittag, 18. November, aufgrund von Corona-Fällen geschlossen worden. Die Kinder mussten von ihren Sorgeberechtigten aus der Schule abgeholt werden. In der Schule in Grüneberg gibt es jeweils nur eine erste, zweite, dritte und vierte Klasse.

Zwei Schüler und ein Lehrer betroffen

Wie es im Verlauf des Tages aus der Kreisverwaltung hieß, sind dem Gesundheitsamt aus der Grüneberger Filiale der Libertas-Grund- und Oberschule im Löwenberger Land drei Infektionsfälle angezeigt worden. Betroffen sind ein Lehrer und zwei Kinder der vierten Klasse. Für diese sowie die dritte Klasse, in welcher der Lehrer im infektiösen Zeitraum unterrichtet hatte, hat das Gesundheitsamt eine häusliche Quarantäne angeordnet. Weitere Kontaktpersonen werden aktuell durch das Gesundheitsamt ermittelt und direkt über mögliche Quarantänemaßnahmen informiert. Nach Bekanntwerden der Infektionsfälle hatte die Schulleitung entschieden, die Einrichtung aus Infektionsschutzgründen zunächst für einen Tag zu schließen, um die erforderlichen Maßnahmen mit dem Gesundheitsamt abzustimmen. Der Schulbetrieb am Standort Löwenberg ist nicht betroffen.

Kinder konnten nicht in den Horten betreut werden

Die Gemeinde Löwenberger Land bittet um Verständnis dafür, dass die nach der Schulschließung am Mittwoch abgeholten Kinder nicht in den Horten der jeweiligen Kindertagesstätten betreut werden konnten. Diese Einschränkung war erforderlich, um während der Kontaktnachverfolgung eine weitere Verbreitung der Infektion zu verhindern. Den Schul- und Kitabetrieb am Standort Grüneberg betreffend, gilt ab Donnerstag, 19. November, folgende Regelung: Die Klassen drei und vier befinden sich in häuslicher Quarantäne und können demzufolge weder in der Schule noch im Hort unterrichtet oder betreut werden. Dies betrifft ebenfalls die weiteren durch das Gesundheitsamt benachrichtigten Kontaktpersonen.

Keine Schule für die erste und zweite Klasse am Donnerstag

Der Schulbetrieb für die erste und zweite Klasse kann am Donnerstag aus personellen Gründen nicht gewährleistet werden. Eine Notbetreuung wird über die jeweilige Kita im Rahmen der Hortbetreuung sichergestellt. Die Betreuung im Bereich der Krippe und des Kindergartens ist von gruppenumfassenden Quarantäneanordnungen, aufgrund der umfangreichen Umsetzung der Infektionsschutzmaßnahmen, nicht betroffen. Die Quarantäneanordnungen beschränken sich auf einzelne Kinder.

Aufgrund der angespannten Personalsituation und des zusätzlichen Betreuungsaufwands in der Kita, werden alle Eltern gebeten, die vorgenannte Notbetreuung nur bei dringender Notwendigkeit und in geringstmöglichem Zeitumfang in Anspruch zu nehmen. Nur mit diesen freiwilligen Einschränkungen lässt sich die eventuelle Notwendigkeit von eingeschränkten Öffnungszeiten oder Kitaschließung umgehen.

Freitag wieder Unterricht für Klassenstufen 1 und 2

Nach jetzigem Stand ist für Freitag, 20. November, von einem Unterrichtsangebot für die erste und zweite Klasse am Standort Grüneberg auszugehen.

Die Gemeinde Löwenberger Land und die Schulleitung der Libertasschule danken für das verständnisvolle und verantwortungsbewusste Handeln der Elternschaft. Ein besonderer Dank gilt den Kollegen vor Ort für den unermüdlichen Einsatz in dieser besonderen Situation. Allen positiv Getesteten wird schnellstmögliche Genesung gewünscht.

Von Bert Wittke