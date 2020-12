Grüneberg

Klein und fein! Susann Hoffmann wird seit vier Jahren kurz vorm ersten Advent auf eine ganz spezielle Art kreativ. Sie fertigt Adventskränze an. Immer zehn Stück. Vier für die Familie, sechs für die, die gern welche haben möchten.

Moos, Zweige, Zapfen und mehr

„Die Kränze sind aus Naturmaterialien. Kunststoffe verarbeite ich nicht“, sagt die Grünebergerin. Moos findet sich wieder, Zweige, kleine Tannenzapfen, Beeren aller Art. „Flechtenbezogene Zweige verwende ich sehr gerne. Die sehen so schön aus.“ Das Holz der Lärche oder deren Zapfen finden sich auch in den Produkten wieder. Und Heidelbeergrün ist ein ebenso bevorzugt verwendetes Material. Tannengrün hingegen kommt nicht in die Adventskränze. „Das mag ich nicht“, so Susann Hoffmann. Praktischerweise lasse sich das Moos auch noch einfacher verarbeiten. Immer im Spiel: die Heißklebepistole.

Anzeige

Es wird gesammelt, nicht abgebrochen

Ihre Schwiegermutter begibt sich im Herbst mit auf die Suche nach dem Material, welches für die Adventskränze gebraucht wird. Das wird aus dem Wald geholt, mitunter aus dem Wald, der sich im Besitz von Susann Hoffmanns Schwiegereltern befindet. An die Bäume selbst geht bei der Suche niemand ran, um sich von dort zu verwendendes Material abzuzwacken. Alles liegt auf der Erde; die Zweige waren von allein abgebrochen und sind in der Regel schon abgestorben. „Man muss nur gucken – dann findet man die Bestandteile des Kranzes, man stolpert fast drüber“, so die 39-Jährige, die einen grünen Daumen besitzt. „Und ein dunkelgrünes Wohnzimmer“, wie sie schmunzelnd sagt. Lediglich die Rohkränze – das runde Geflecht, auf dem der gesamte Kranz aufgebaut ist und welches ihm die nötige Stabilität gibt – bestellt Susann Hoffmann.

Einen für Mutti, einen für Schwiegermutti

Vor etlichen Jahren kaufte Susann Hoffmann ihre Adventskränze. Dann versuchte sie sich selbst an eigenen Kreationen, die unter anderem Kugeln und Figuren enthielten. „Aber ich wollte eigentlich einen Adventskranz haben, der sagt, ich bin der Wald“. Damit wartet sie jetzt zum vierten Mal auf. Im eigenen Haus wird einer der Kränze stehen, ihre Mutti und Schwiegermutti werden einen bekommen. „Und dann meldet sich meist jemand auf den letzten Drücker, der noch keinen Kranz hat.“ Die Adventskränze, die das Haus verlassen, kosten 35 Euro (mit Kerzen 45 Euro). Die ersten sind längst schon vorbestellt.

Susann Hoffmann restauriert auch alte Möbel

Das handwerkliche Arbeiten ist für die aus Havelberg zugezogene Susann Hoffmann eine willkommene Abwechslung. Wenn sie nicht gerade Adventskränze anfertigt, restauriert sie ältere und verschlissene Möbel. Die holt sie sich gern vom Sperrmüll und bringt sie aufgehübscht wieder an den Mann. Ein erfüllendes Hobby nebenher. Ihr richtiger Beruf ist Altenpflegerin.

Von Stefan Blumberg