Grüneberg: Die ersten Schafswolljacken sind eingetroffen

„Was macht ihr eigentlich mit der Wolle eurer Schafe?“ Diese Frage, so Johann Brüning von Hof Grüneberg, werde den Betreibern des Hofes öfter gestellt. „Wir haben lange darüber nachgedacht, wie wir die Wolle unserer Shropshire-Schafe (kurz: „Shropies“) aus der jährlichen Schur sinnvoll verwenden können“, sagt der Hofherr. Wolle aus Europa sei auf dem Weltmarkt nicht mehr gefragt – oft werde sie nur noch als Dünger verwendet oder sie finde als Isoliermaterial Anwendung. Oder sie werde einfach weggeworfen. „Da wollten wir definitiv nicht mitmachen“, unterstreicht Johann Brüning. Man sei sehr froh gewesen, auf die Wollmanufaktur Rieger aus Görlitz gestoßen zu sein. Dies sei ein bald 100 Jahre alter Familienbetrieb. Dort würden auch kleine Wollmengen zu tollen Produkten verarbeitet.

16 Schafe im vergangenen Jahr geschoren

Dort, in Görlitz, wurde aus der Grüneberger Shropie-Wolle ein super wärmendes Woll-Vlies hergestellt. Und aus diesem Vliesstoff wurden dann tolle, warme Jacken in Ökoqualität genäht. 16 Schafe sind im vergangenen Jahr auf Hof Grüneberg geschoren worden. Und anschließend sind genau 16 kuschlige Jacken daraus entstanden. 16 Schafe – 16 Jacken. Alle stolzen Besitzer so einer Jacke dürfen also folglich ein ganzes Schaf ihr Eigen nennen!

Die Wolljacken tragen sich sehr gut, sind weich und warm. Quelle: privat

„Die Jacken tragen sich wirklich toll und wer einmal so eine Jacke hat, mag sie nicht mehr missen“, sagt Johann Brüning. Shropies hätten eine sehr dichte und feine Wolle und die Produkte aus ihr würden deshalb ganz besonders gut wärmen und sich super angenehm tragen lassen. Das sehe man auch an den Jacken-Models Feriha und Ann-Christin, die die Grüneberger Shropies im Schafspelz besucht haben – es sei ein sehr fröhliches Wiedersehen gewesen. Man habe den Eindruck gehabt, dass die Schafe Ihre Wolle wiedererkannt haben“, sagt Johann Brüning schmunzelnd und meint: „Vielleicht am Geruch? Auf jeden Fall riechen unsere Jacken ganz lecker nach Schaf.“

Erste Jacken fanden schnell Besitzer

Und es hat sich ganz schnell herumgesprochen, dass die ersten Jacken in Grüneberg eingetroffen sind. „Von den ursprünglich 16 Jacken haben deswegen ruck-zuck zwölf bereits eine neue Besitzerin oder einen neuen Besitzer gefunden“, sagt Johann Brüning und schiebt eine gute Nachricht hinterher: „Vier Jacken sind also noch im Angebot. Drei Stück mit Kapuze und tailliertem Schnitt. Zweimal Größe M und einmal Größe S. Und dann gibt es noch ein Exemplar mit geradem Schnitt und Kragen in der Größe XL.“

Jackenpreis und eine Spende für „Stark wie ein Baum“

Die Jacken sind ganz sicher auch ein tolles Weihnachtsgeschenk. „Welcher Jackenbesitzer“, so Johann Brüning, „kennt schon das Schaf persönlich, das ihm mit seiner Wolle Behaglichkeit und Wärme schenkt?“ Und sollte jemand die Schafe noch nicht kennen – der könne ja sie ja gerne mal in Grüneberg besuchen kommen.

Der Herstellungspreis pro Jacke beträgt 125 Euro. Zusätzlich bittet Hof Grüneberg um eine Spende für das hofeigene Projekt „Stark wie ein Baum“ in Höhe von 50 Euro oder gerne auch mehr. Für den Spendenanteil können, so Johann Brüning , selbstverständlich Spendenquittungen erstellt werden.

Von Bert Wittke