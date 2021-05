Grüneberg

„Heut ist so ein schöner Tag“, dröhnt es aus dem Lautsprecher der großen Musik-Box. Besser ließe sich die Situation auf dem Sportplatz in Grüneberg kaum beschreiben. Elf Kinder singen das Fliegerlied aus voller Brust mit und tanzen dazu ausgelassen über den sattgrünen Rasen. Fußballer sind es nicht, wohl aber Sportler – Zwergensportler. Und die dürfen endlich wieder ganz groß rauskommen. „Wir haben das Okay bekommen, wieder loslegen zu dürfen“, sagt Lena von Nunweiler und strahlt über das ganze Gesicht. Die Grünebergerin betreut jene Mädchen und Jungen, die seit mehr als einem Jahr die Zwergen-Sportgruppe der TSG Fortuna bilden. Anfänglich wurde sie tatkräftig von Sarah Thomas unterstützt. Doch die muss zurzeit passen, weil sie schwanger ist. Dafür ist Anne Ludwig eingesprungen. „Ich freue mich sehr, dabei sein zu können“, sagt die 35-Jährige. Ich finde es toll, auf liebevolle und spielerische Art und Weise mit den Kindern Sport treiben zu können. Unsere ganze Familie ist sportlich aktiv“, versichert die Grünebergerin, deren Tochter Lisane ebenfalls ein Sportzwerg ist.

Hurra – die Zwerge aus Grüneberg dürfen wieder gemeinsam Sport treiben. Quelle: Bert Wittke

„Als die Mitteilung eingetrudelt ist, dass wir uns wieder treffen dürfen“, haben wir das gleich über unsere WhatsApp-Gruppe den Eltern mitgeteilt“, berichtet Lena von Nunweiler. Sofort seien von überall her freudige Reaktionen gekommen, versehen mit vielen glücklichen Emojis und Daumen nach oben. Lange haben die Mädchen und Jungen darauf warten müssen, wieder gemeinsam unter freiem Himmel Sport treiben zu dürfen. Fünf, sechs Mal hatten die Zwerge vergangenes Jahr riesen Spaß auf dem Sportplatz in Grüneberg. Einige Male konnten sich die Kinder dann noch in der Turnhalle der Grundschule vergnügen, bis es schließlich coronabedingt mit der Herrlichkeit vorbei war. „Das war eine schwere Zeit“, sagt Steffi Lindemann. Sie hatte am vorigen Dienstag, als der Zwergensport sein Comeback feiern durfte, ihre viereinhalbjährige Tochter Valeri auf den Sportplatz in Grüneberg gebracht. „Soziale Kontakte dieser Art sind ganz wichtig. Die Kinder brauchen dieses Miteinander dringend“, ist die Physiotherapeutin felsenfest überzeugt. „Je kontinuierlicher, desto besser!“ Ihre Tochter habe zum Glück zwischendurch mal ein wenig reiten können. Aber das habe natürlich nicht den Sport in einer Gruppe mit Gleichaltrigen ersetzen können. „Wir sind den Übungsleiterinnen so dankbar, dass sie den Zwergensport initiiert haben und sich so dafür ins Zeug legen“, bringt Steffi Lindemann zum Ausdruck, was alle Eltern denken.

Mit Schwung und Elan absolvierten die Kinder den kleinen Hindernis-Parcours- Quelle: Bert Wittke

Niemand musste die Mädchen und Jungen beim Neustart lange bitten. Schnell hatten sich Marta, Valeri und Julina, Lisane und Thea, Mathilda und Julia um ihre Betreuerinnen Lena von Nunweiler und Anne Ludwig versammelt. Nur Emil und Oscar brauchten etwas länger, weil sie erst noch das hohe Gras weit hinter dem Spielfeldrand erkunden wollten. Aber als sie spürten, dass es dort verdammt viele Brennnesseln gibt, waren auch sie schnell mit von der Partie. Lena und Anne hatten für die Zwerge einen kleinen Hindernis-Parcours aufgebaut, der nach der tänzerischen Erwärmung in Angriff genommen wurde. Hui, da kam Freude auf. Jeder wollte beim Springen, Hüpfen und Robben durch den kleinen Stofftunnel der Erste sein.

Das Bezwingen des kleinen Stofftunnels bedeutete für die Mädchen und Jungen kein Problem. Quelle: Bert Wittke

Anschließend lag schon ein großes buntes Schwenktuch bereit und der Spaß ging weiter. Zwischendurch wurde immer mal wieder an die Außenlinie gespurtet, wo gemeinsame Trinkpausen eingelegt wurden. Na klar, Zwergensport machte natürlich Riesendurst. „Wenn wir jetzt noch die eine oder andere Mama oder Oma dazu überreden könnten, abwechselnd etwas Obst für die Kinder mitzubringen, wäre das echt super“, meinte Anne Ludwig.

Mit dem bunten Schwenktuch lassen sich herrlich viele Spiele veranstalten. Quelle: Bert Wittke

Während sich die Kinder ihre Getränke durch die Kehlen laufen ließen, berichtete Lena von Nunweiler von einer guten Sponsoren-Tat. Die Edis habe für den Zwergensport in Grüneberg 500 Euro zur Verfügung gestellt. Davon konnten nicht nur das große bunte Schwenktuch, sondern auch Reifen, Springseile und die große neue Musik-Box gekauft werden. Die stand auch wieder im Mittelpunkt, als die Mädchen und Jungen ihre Geschicklichkeit und Körperbeherrschung beim „Stopp-Tanz“ testeten. Dabei durfte am Ende Oscar ganz laut jubeln, denn er war der Gewinner. Und auch das lustige Spielchen „Feuer, Wasser, Sturm, Kaugummi und Eis“ fand bei den Zwergen großen Anklang. Immer, wenn Anne Ludwig eines der Worte rief, mussten die Kinder etwas ganz Bestimmtes machen – sich hinlegen, zu den Ringen laufen, in der Bewegung plötzlich innehalten und einiges mehr. Mit Lisane und Ben teilten sich ein Mädchen und ein Junge am Ende ganz gerecht den 1. Platz. Derweil staunte so mancher Radler oder Passant, der am Sportplatz vorbeikam: Sporttreibende Kinder auf dem grünen Rasen – diesen Anblick hatte es lange nicht gegeben. Mancher Autofahrer hupte sogar im Vorbeifahren freundlich und freute sich vermutlich mit den Knirpsen.

Zwischendurch und am Ende des Zwergensports gab es den einen oder anderen erfrischenden Schluck aus der Flasche. Quelle: Bert Wittke

Schließlich waren alle Mädchen und Jungen noch einmal so richtig aus dem Häuschen und tanzten über das Feld, denn die Sportstunde endete so musikalisch-schwungvoll, wie sie begonnen hatte: „Heut ist so ein schöner Tag!“

Von Bert Wittke