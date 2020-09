Grünebergerin sucht nach ihrer „Kiki“ – Polizei ermittelt wegen Unterschlagung

Grüneberg

Marianne Lehmann (67) aus Grüneberg leidet seit Mai sehr unter dem Verlust ihrer Husky-Hündin „Kiki“. „Ich habe sie damals zu mir genommen, weil sie niemand anders haben wollte“, erinnert sie sich an die damals zweijährige Hündin. Dann habe „Kiki“ ihr viele Scherereien gemacht, wie sie sagt. „Dann wollte ich sie abgeben, habe den Hund in einer Kleinanzeige in der Zeitung inseriert“, blickt die Grünebergerin zurück. Tatsächlich meldete sich ein junges Paar, offenbar aus dem Norden des Landkreises, bei Marianne Lehmann, bekundete Interesse am Hund. Sie seien häufiger bei ihr gewesen, um mit dem Hund spazieren zu gehen. Auch ihren Sohn, der in Waren/ Müritz lebt, soll das Paar mehrfach angerufen und mit ihm über den Hund gesprochen haben.

Bilder von „Kiki“. Quelle: privat

Kein Kaufvertrag

Doch: Marianne Lehmann hatte es sich zwischenzeitlich anders überlegt, wollte Hündin „Kiki“ nun doch selbst behalten. Das habe sie den Interessenten auch mehrmals so mitgeteilt, sagt sie. Am 24. Mai stand das Paar wieder bei Marianne Lehmann vor der Tür, wollte mit „Kiki“ spazieren gehen. „Dann haben sie mich plötzlich gar nicht mehr an den Hund heran gelassen“, erinnert sich die 67-Jährige an den Tag. Dann habe ihr der Mann 160 Euro in die Hand gedrückt. „Er sagte noch, es sei als eine Art Schmerzensgeld gedacht“, so Marianne Lehmann weiter. Geld, welches die Frau gar nicht annehmen wollte. Einen schriftlichen Kaufvertrag gebe es nicht, der Hund sei gegen ihren Willen einfach von dem Paar mitgenommen worden, erzählt sie weiter.

Eine Karte mit Bildern von „Kiki“ und diesem handschriftlichen Vermerk auf der Rückseite hatte Marianne Lehmann kurze Zeit später im Briefkasten. Quelle: privat

Polizei ermittelt wegen Unterschlagung

Marianne Lehmann rief am Abend des 24. Mai die Polizei, die den Vorfall auch aufnahm. Das bestätigte auch Ariane Feierbach, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord in Neuruppin. „Es gibt eine Anzeige wegen des Verdachts der Unterschlagung“, erklärte sie. Polizeilich seien die Ermittlungen seit Juli abgeschlossen, der Vorgang liegt mittlerweile nach Auskunft der Pressestelle bei der zuständigen Staatsanwaltschaft. Dort werde der Sachverhalt nun ebenfalls geprüft und gegebenenfalls Anklage erhoben.

Grünebergerin kämpft um die Hündin

Drei Tage nach dem Verschwinden des Hundes hatte die Grünebergerin eine Karte im Briefkasten, darauf Fotos der Hündin. „Auf der Rückseite stand, dass es ’Kiki’ sehr gut gehe und sie sich schnell eingelebt habe“, erzählt ihre ehemalige Besitzerin und zeigt die Karte vor. Der Satz „Vielen Dank, dass Sie sie uns überlassen habe“ sei für sie besonders schmerzhaft gewesen. Unterzeichnet ist die Karte mit den Namen „Christoph und Elisa“. Marianne Lehmann kämpft indes weiter um ihre Hündin, die auch noch bei der Gemeinde Löwenberger Land angemeldet sein soll. Sie habe sich von dem Mann, der ihr das Geld übergab, unter Druck gesetzt gefühlt. „Ich will Gerechtigkeit“, sagt die Grünebergerin. Sie wolle ihm das Geld zurück geben und einfach ihre Hündin wieder bekommen.

