Der Erweiterungsbau für die Kita „Pusteblume“ in Grüneberg schreitet voran. Die Eilentscheidung, mit der der Bürgermeister den Auftrag für das Baulos 3 ausgelöst hat, ist jetzt von den Gemeindevertretern abgesegnet worden.

Die Arbeiten am Erweiterungsbau der Kita „Pusteblume“ in Grünberg schreiten voran. Am 20. Mai soll der Grundstein dafür gelegt werden. Quelle: Bert Wittke