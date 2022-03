Häsen: Trödelmarkt wird fast überlaufen

Häsen

Maximilian Thiele und Louis Seemann waren die Neulinge unter den Trödelmarktprofis. Am Sonnabend kamen gut 40 von ihnen und bauten vor dem alten Kornspeicher auf, was zu verkaufen war. Für die beiden 14-Jährigen war es ihr zweiter Flohmarkt. Sie hatten Kerzen und Tupperware dabei sowie ausgediente Spielsachen. „Von dem, was wir verkaufen, können wir einen Teil behalten“, sagte Maximilian mit Blick in Richtung seiner Mutter, die am Getränkestand Wasser und Cola in die Becher goss. „Und wir kennen die Preise“, schob sein Compagnon schmunzelnd hinterher. Große Rabatte waren von den beiden nicht zu erwarten – es ging schließlich auch um den Füllstand des eigenen Sparschweins.

Trödelmarkt am Kornspeicher in Häsen Quelle: Björn Bethe

Organisiert wurde der Trödelmarkt wie gewohnt von Dorle Pieper, ihrem Mann und der Tochter. Schön, dass endlich etwas los sei, strahlte die Betreiberin des Kornspeichercafés. „Und Kaiserwetter haben wir auch noch“, meinte sie beim Blick nach draußen. Sie selbst tauschte bereits vor elf Uhr, dem offiziellen Beginn, die ersten leeren Kaffeekannen gegen volle aus. Die Besucher ließen nicht lange auf sich warten, spazierten an den Tischen entlang und nahmen Kleidung, Spiele, Küchenutensilien und kleine Möbelstücke unter die Lupe. Anschließend wurde verhandelt – aber sehr viel Spielraum gab es nicht.

Angereist ins Löwenberger Land

„Die Spritpreise merken wir auch deutlich“, seufzte eine Händlerin, die ihren Namen nicht in der Zeitung sehen wollte. Sie war aus dem Landkreis Märkisch Oderland ins Löwenberger Land gekommen: „Und heute muss ich deutlich mehr allein für Standmiete und An- und Abfahrt verkaufen als sonst.“ Am Ende des fünfstündigen Trödelmarktes war sie jedoch wie fast alle ihre Kollegen zufrieden mit dem Tagesgeschäft, berichtete Dorle Pieper von ihren Rückmeldungen.

Ganz schön groß für so ein kleines Dorf: Trödelmarkt in Häsen Quelle: Björn Bethe

Denn Interesse für die Veranstaltung gab es genügend. „Besonders um die Mittagszeit war es brechend voll“, sagte die Wirtin des Kornspeichercafés. Danach, so wie üblich und erwartet, flaute es zunächst ab und gegen 13.30 Uhr begann sich das Gelände vor dem alten Kornspeicher wieder zu füllen. Es sei schön, wieder so viele Menschen zu sehen, die die Sonne genießen. Und manchmal mit einem Lächeln auf den beißend kalten Wind schimpften, das einzige, was bei manch einem die gute Laune ein wenig trübte.

„Wir sind seit eineinhalb Stunden hier“, meinten Veronika und Peter Lassner. Das Paar aus Nordrhein-Westfalen macht Urlaub im Nordkreis und besucht auch zu Hause regelmäßig Flohmärkte. „Aber der ist doch schon sehr groß“, blickte Peter Lassner anerkennend in die Runde. In den mitgebrachten Beutel waren Spiele für die Enkelin zu Hause gewandert und eine alte, mit Gravuren verzierte Schminkdose zum Aufklappen. „Die poliere ich auf, dann ist es ein schönes Dekorationsstück für unser Badezimmer“, meinte seine Frau.

Trödelmarkt in Häsen Quelle: Björn Bethe

Den nächsten Trödelmarkt, kündigte Dorle Pieper an, wird es im Oktober geben. Genauer gesagt am 15. Auch wenn in den vergangenen beiden Jahren so manche Veranstaltung ausfallen musste, bleibe es bei zwei Terminen im Jahr. „Es soll ja etwas Besonderes bleiben.“ Und auch das Kornspeichercafé werde so bald noch nicht wieder öffnen. Momentan beschränkt sich die Familie auf Feiern aller Art. „Da gibt es einiges nachzuholen“, ist sie mit den Buchungen zufrieden. Hochzeiten, runde Geburtstage und Jugendfeiern füllen vor allem die Wochenenden im Auftragsbuch. „Und wir sind auch dabei, ein Konzert auf die Beine zu stellen.“ Spruchreif sei jedoch noch nichts, dämpft Dorle Pieper die Erwartungen an einen baldigen Musikabend.

Spende aus Häsen für die Ukraine-Hilfe

Zu guter Letzt wurde auch beim Kornspeichertrödel in Häsen für die Ukraine-Hilfe gesammelt. Was die Besucher in die Spendenboxen steckten, wurde von den Familien Pieper und Schröder aufgestockt und so gehen 250 Euro an den Topf, aus dem die Verwaltung des Löwenberger Landes Projekte zur Unterstützung der Kriegsflüchtlinge finanziert.

Von Björn Bethe