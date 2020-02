Grüneberg

Bisher unbekannte Täter verschafften sich am Mittwoch (26. Februar) gegen 10.30 Uhr an der Tür eines Mehrfamilienhauses in Grüneberg gewaltsam Zutritt. Sie durchwühlten Zimmer in mehreren Etagen und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Bargeld. Eine nach Hause kommende Bewohnerin konnte noch zwei Personen erkennen, die gerade aus dem Gebäude in Richtung Dorfkern flüchteten und dort in einen Pkw einstiegen. Die sofort hinzugerufenen Polizeibeamten konnten das besagte Fahrzeug jedoch nicht mehr feststellen. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen mit etwa 6000 Euro angegeben. Kriminaltechniker waren im Einsatz.

Lesen Sie dazu auch: Weitere Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin finden Sie auf unserer Themenseite.

Von MAZonline