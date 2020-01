Teschendorf

Durch den Eigentümer einer Pension, welche sich derzeit im Umbau befindet, wurde eine fremde männliche Person in den Räumlichkeiten in Teschendorf festgestellt, welche sich dort unberechtigt aufhielt. Auf Nachfrage, was er dort mache, äußerte er, ein Zimmer zu suchen.

Eine Überprüfung der Personalien bei der Polizei ergab, dass der 36-jährige Mann hinlänglich als reisenden Betrüger bekannt ist. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch aufgenommen und der Örtlichkeit verwiesen.

Von MAZonline