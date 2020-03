Hereinspaziert: Willkommen in der Hexenkräuterei!

Grüneberg

„Wir versammeln uns nicht und springen juchzend übers Feuer“, sagt Ute Richert und nimmt schmunzelnd einen Schluck aus ihrer Tasse. Dann deutet sie auf den Inhalt und meint: „Das ist eine eigene Kreation, eine Teemischung aus Rose, Apfel und Kokos.“ Ute Richert ist eine Kräuterfrau. „Hexenkräuterei“ steht auf dem Schild an der Häuserwand. Es ist das Haus ihrer Eltern. Ute Richert ist in Grüneberg zu Hause. Nach der Schule machte sie eine Lehre als Wirtschaftskaufmann. Später arbeitete sie in der Kita in Grüneberg und qualifizierte sich im Rahmen eines Fernstudiums zur staatlich geprüften Erzieherin. Zwei Jahre war sie auch in der Jugendeinrichtung „Arche“ in Velten tätig.

Die Hexe ist schon ein wenig zum Fürchten, aber eigentlich nur zur Dekoration angebracht. Quelle: Bert Wittke

Nach der Babypause - Ute Richert hat zwei Töchter, Daniela (20) und Sabine (36) – war die gebürtige Grünebergerin zunächst arbeitslos. 2004 machte sie sich mit einem Hauswirtschaftsservice selbstständig und betreibt seit zwölf Jahren nebenbei ihre „Hexenkräuterei“. „Mit der Hexenkräuterei habe ich mein Hobby gewissermaßen zum Halbberuf gemacht“, sagt die heute 56-Jährige und lacht.

Ihre älteste Tochter sei sehr krank gewesen, erzählt Ute Richert, als sie darüber nachdenkt, wie sie zur Kräuterfrau wurde. Damals habe es eine enge Freundschaft zu einem Heilpraktiker aus Berlin gegeben. Von dem habe sie sehr viel gelernt. Der Mann habe ihr eine Menge beigebracht. „Er hat uns viel Selbstvertrauen gegeben und unsere Seelen aufgebaut“, sagt Ute Richert. Die Tochter wurde wieder gesund und die Grünebergerin blieb der Kräuterkunde treu. Eine Leidenschaft, die inzwischen übrigens auch auf ihre beiden Töchter und ihre zehnjährige Enkelin Nele übergesprungen ist.

Bereits ein flüchtiger Blick in den Hofladen der Hexenkräuterei verrät – das Angebot ist riesig. Quelle: Bert Wittke

„Ich habe damals sehr viel Marmelade gekocht“. Erinnert sich die Kräuterfrau. „Alle möglichen und unmöglichen Varianten.“ Das habe keiner mehr alles aufessen können. Dabei habe sie immer Früchte mit Kräutern gemischt – Kirsch-Thymian, Orange-Ingwer, Heidelbeere-Vanille. Irgendwann hätten ihr das Obst und die Kräutersorten aus dem heimischen Garten nicht mehr ausgereicht und sie sei hinaus gegangen und habe in Wald und Flur zu sammeln angefangen. Sie habe an Kräutersammlungen teilgenommen, sich mit Heilpraktikern ausgetauscht und sehr viel Selbststudium betrieben. „Und natürlich habe ich alles, was ich hergestellt habe, auch selber verkostet“, sagt Ute Richert. Viele Pflanzen, die sie heute verarbeitet, habe sie während ihres theoretischen und praktischen Selbststudiums nach und nach neu für sich entdeckt. Kupfer-Felsenbirnen zum Beispiel, die wie kleine Kirschen aussehen, Berberitze oder auch die Ölweide – ein alter Strauch, der, wie Ute Richert sagt, in Vergessenheit geraten sei.

Die Früchte der Ölweide würden direkt an den Zweigen sitzen und perlmuttfarbend glänzen und fast wie Johannisbeeren aussehen. Ach, sagt die Kräuterfrau aus Grünberg und es klingt fast wie ein tiefer Seufzer, es gebe ja so unendlich Dinge aus der Natur, die nützlich seien und sich zu schmackhaften und gesunden Dingen verarbeiten ließen: Weißdorn, Mahonie, Blutpflaume, Vogelbeere, Sanddorn, Holunderbeeren, Hagebutte, Rosmarin, Wacholder, Thymian, Ingwer, Zimt, Fichtenspitzen und mehr. Und vieles von dem können die Leute im Hofladen von Ute Richert kaufen. Der hat gegenwärtig noch eher sporadisch oder auf Anfrage, ab September dann regelmäßig sonnabends und sonntags geöffnet.

Hexenkräuterei – steht auf dem Schild. Quelle: Bert Wittke

Wer den Hofladen betritt, kommt aus dem Staunen nicht so schnell heraus. Das liegt zum einen an der Vielfalt der Dinge, die es dort zu kaufen gibt, aber auch der Art und Weise, wie alles liebevoll hergerichtet und dekoriert ist. Gläser mit den verschiedensten Brotaufstrichen sind zu entdecken, Körner- und Kräuterkissen mit ganz verschiedenen, auf die jeweiligen Erkrankungen abgestimmten Füllungen, Öle. Kräuteressige, Kräuterliköre, Seifen, Badezusätze, Massageöle, Gewürzsalze und Gewürzmischungen. „Und das wird alles selber hergestellt“, versichert die Grünebergerin. Ihr ganz eigener Favorit aus der Welt der Kräuter ist Lavendel. „Das ist mein Freund und Begleiter“, sagt sie und kauft ihn in Ölform in der Apotheke, weil dies ätherische Öle sein müssen, die man allein nicht herstellen könne. Sie verwende Lavendel zum Kochen, Backen, als Einreibung, Kräuterkissen und zum Herstellen von Tee. Ihn tropfenweise auf die Zunge geben, helfe, wenn eine Erkältung im Anflug ist. Lavendel auf Wundränder gegeben desinfiziere. Er wirke entzündungshemmend, beruhigend und unterstütze das Immunsystem. „Lavendel ist sehr intensiv. Entweder man liebt ihn ganz und gar oder überhaupt nicht.“

Lavendel ist sehr intensiv

„Das Leben mit der Natur entschleunigt so wunderbar“, ist Ute Richert mit sich und ihrem liebsten Hobby in völligem Einklang. Das sei gerade in der heutigen Zeit, die so furchtbar schnelllebig ist, total wichtig. Deshalb bietet die 56-Jährige auch Kräuterwanderungen an, bei denen anschließend in ihrer Kräuterküche auch immer gemeinsam etwas Interessantes und Nützliches „gebraut“ wird. „Wie versammeln uns dann immer in einer Gruppe von acht bis zehn Leuten und frühstücken zunächst mal gemeinsam“, erzählt Ute Richert. Dabei komme man schnell ins Gespräch, könne sich untereinander austauschen und lerne sich schnell kennen. Dann gehe es hinaus zu einer Kräuterwanderung und anschließend versammele man sich in der Kräuterküche, um gemeinsam zu kochen oder verschiedene Dinge herzustellen wie zum Beispiel Seifen, Badekugeln, Massageöle, Creme, Waschmittel, Reinigungsmittel und neuerdings auch Räucherkugeln und Räucherbuschen. Zudem wird auch zusammen gebastelt – etwa zum Osterfest oder zu Weihnachten.

Zum Angebot an schmackhaften Dingen aus der „Hexenküche“ gehören viele verschiedene Brotaufstriche. Quelle: Bert Wittke

Sich mit Kräutern zu befassen, sei absolut kein Hexenwerk, sagt Ute Richert, die oft schmunzelnd muss, wenn sie Freunde ihrer Enkelin sagen hört: „Neles Oma ist ein Hexe.“ Kräuterkunde mache Spaß, habe aber durchaus auch einen ernsten Hintergrund. Kräuter könnten bei der Gesundung von Menschen helfen. Was sie in vielen Dingen nicht könnten, da ist sich die bekennende Kräuterhexe ebenfalls sicher, sei es, die Behandlung durch einen Facharzt zu ersetzen.

Oft besuchen auch Kita-Gruppen oder Schulklassen die Hexenkräuterei. „Das sind immer ganz besonders tolle Erlebnisse“, schwärmt Ute Richert. Und weil es im Garten der Grünebergerin, wo so viele Obstsorten und Kräuter wachsen, keinen Handy-Empfang gebe, würden auch immer alle mitmachen. Gesammelte Kräuter werden anschließend natürlich verarbeitet – zu leckerem Kräuterquark, Kartoffelpuffern, Eierkuchen und mitunter sogar zu Pudding. Dabei würden sich, so hat Ute Richert die Erfahrung gemacht, die Jungen oft besser anstellen als die Mädchen. Und als es jüngst einmal zum Abschluss für alle Kräuterkartoffeln zum Essen gab, habe jemand laut ausgerufen: Die schmecken ja besser als Pommes! „Ein schöneres Lob“, freut sich Ute Richert, „hätte ich nicht bekommen können.“

Von Bert Wittke