Herrenlose Bienen im Löwenberger Land: Polizei sucht den Besitzer

Zu den am Montag im Löwenberger Land aufgefundenen Kisten mit Bienen ( MAZ berichtete) sucht die Polizei den Eigentümer.

Am Montag (13. Juli) gegen 7.50 Uhr meldete eine Zeugin, dass in der Straße Zum Bahnhof in Neulöwenberg drei Kisten mit Bienen auf der Fahrbahn liegen würden. Vor Ort stellten Beamte der Polizeiinspektion Oberhavel so genannte „Beuten“ mit Bienen fest. Durch die Feuerwehr wurden diese sichergestellt. Auf den Beuten war kein Besitzer vermerkt. Eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde aufgenommen.

Keine Hinweise zum Eigentümer

Zu einem weiteren Einsatz wegen Bienen kam es dann gegen 8.25 Uhr. Ein Zeuge meldete einen Bienenstock auf der Fahrbahn der Landesstraße 22 nahe Lindow. Vor Ort wurde eine Beute mit Bienen vorgefunden und durch einen ortsansässigen Imker vorübergehend sichergestellt. Auch in diesem Fall war kein Besitzer vermerkt. Weiter wurde gegen 11 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße in Löwenberg eine weitere Beute fest- und durch die Feuerwehr sichergestellt.

Wer kann Hinweise zu den Bienenvölkern geben oder hat am Montag Bienenvölker umgesetzt? Weiter bittet die Polizei Besitzer von Bienenvölkern, ihren Bestand zu prüfen, möglicher Weise stammen die aufgefundenen Bienenbeuten aus Diebstahlshandlungen. Hinweise dazu bitte an die Polizeiinspektion Oberhavel unter Telefon 03301-8510.

