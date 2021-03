Hof Grüneberg: Nur Absagen und Umbuchungen

Grünberg

„Diese ganze Situation tut einfach nur noch weh“, sagt Johann Brüning. „Unseren Stammgästen und natürlich auch uns selbst.“ Der Grüneberger betreibt mit seiner Frau Wendy seit fast 15 Jahren den Hof Grüneberg, zu dem unter anderem auch sieben Ferienwohnungen mit etwa 25 Übernachtungsplätzen gehören. „Gerade heute Morgen habe ich wieder Gästen für Ostern absagen müssen“, meint Johann Brüning und fügt hinzu. „Das war mit reichlich Tränen verbunden. Ist das nicht fürchterlich.“ Es sei diese fehlende Perspektive, die einen zermürbe. „Ohne den Einsatz von Rücklagen“, so der Grüneberger, „hätten wir schon Konkurs anmelden müssen.“ Seit Ende vergangenen Jahres sei die Situation nun schon so hoffnungslos. Dabei habe sich alles so gut angelassen. „Im vorigen November waren wir zu 80 Prozent ausgebucht“, erinnert sich Johann Brüning. „Und dann musste ich alle Leute wieder ausladen.“

„Was soll ich machen", sagt Johann Brüning. Niemand da, der die erst im Oktober vergangenen Jahres eingeweiht Gäste-Sauna auf Hof Grünberg nutzen könnte.

Unmittelbar vorher war auf Hof Grünberg noch einmal kräftig investiert worden – in eine Sauna und ein Kaminzimmer. „Unsere Gäste sollen sich schließlich bei uns rundum wohlfühlen“, sagt Johann Brüning. Doch daraus wurde dann erstmal nichts. Weihnachten, Silvester, Winterferien und nun Ostern – zu all diesen Zeiten standen die Ferienwohnungen und damit auch die Sauna und das Kaminzimmer leer. Dabei wären, so die Überzeugung des Grünebergers, so manche Gäste bei ihnen auf dem Hof besser aufgehoben gewesen, als bei sich daheim. „Wir haben viele Familien aus Berlin zu Gast“, erzählt Johann Brüning. Die hätten den Kontaktbeschränkungen in Corona-Zeiten auf Hof Grüneberg besser gerecht werden können, als in ihren Neubauwohnungen in Berlin. Und nun? Nun dürften die Leute keine Ferienwohnungen buchen, in denen sie ihre eigenen Bäder und Küchen haben, dafür können sie aber in den Flieger nach Mallorca steigen. „Das versteht doch keiner mehr“, ist sich Johann Brüning sicher.

Auch das neue Kaminzimmer – ungenutzt.

Hof Grüneberg habe dieses Jahr so viele Anfragen bekommen, dass die Anlage bis Anfang November ausgebucht wäre. Doch wann wieder Gäste kommen dürfen, stehe in den Sternen. Und auch der Reitbetrieb habe weitestgehend zurückgefahren werden müssen. „Ich bin nur noch den ganzen Tag damit beschäftigt, den Leuten abzusagen oder Umbuchungen vorzunehmen. Und was komme dabei raus? Nichts. Es gebe Leute, die habe er jetzt bereits das vierte Mal umgebucht, sagt Johann Brüning. Von Lockdown zu Lockdown. „Was für eine sinnlose Arbeit!“

Die verordnete Schließzeit wird für Erneuerungsarbeiten in den Ferienwohnungen genutzt.

„Gegenwärtig denken wir über eine grundsätzliche Betriebsumstellung nach“, berichtet Johann Brüning. Ohne sich schon zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, könne er aber sagen, dass man sich dabei ein großes Stück von der Vermietung von Ferienwohnungen verabschieden werde. Irgendwann könne man eben nicht mehr nur von Erspartem leben, so Johann Brüning.

Auf Hof Grüneberg wird derzeit über eine Betriebsumstellung nachgedacht.

Im Sinne der angekündigten Betriebsumstellung nutzten er und seine Frau die verordneten Schließzeiten, um noch einmal etwas an den Ferienquartieren zu machen. Die Bäder werden saniert und bekommen Fußbodenheizung. Außerdem werden die Küchen erneuert und die Wohnungen bekommen kleine Balkone. „Irgendwie muss man ja einen Plan B haben“ sagt Johann Brüning, wobei er sich gar nicht sicher ist, ob das nicht schon bald zum Plan A werden wird. Alles hänge von der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie ab.

Von Bert Wittke