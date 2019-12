Nassenheide

Statt dem leckeren Festtagsbraten gab es für etliche Feuerwehrleute einen Einsatzalarm am Mittwochabend. Gegen 18.05 Uhr wurden die Kameraden der Löschgruppe aus Nassenheide und Teschendorf zu einer unklaren Rauchentwicklung in die Hohenbrucher Chaussee alarmiert.

Vor Ort bestätigte sich die Meldung. Ein Holzpolter brannte in voller Ausdehung. Zur Unterstützung der Kameraden vor Ort wurden auch noch die Feuerwehren aus Oranienburg, Lehnitz, Löwenberg und Gransee angefordert, wie die Feuerwehrleitstelle Eberswalde auf telefonische Nachfrage bestätigte. Da sich der Einsatzort abgelegen in der Nähe eines Waldes befindet, wurde eine Löschwasserentnahmestelle in der Hohenbrucher Chaussee eingerichtet.

