Hoppenrade

„Kaiser Wilhelm“ und der „Schöner von Boskopp“ haben die Trockenheit der vergangenen Jahre bisher gut verkraftet. Der „Grafensteiner“ allerdings nicht. „Der war ein Totalausfall in diesem Jahr. Dennoch war die Ernte ingesamt gut, sagt Susann Wähnert vom Apfelhof in Hoppenrade. „Die späten Sorten kommen mit den vergangenen Jahren besser zurecht als die frühen. Insgesamt haben wir aber ganz gut Äpfel an den Bäumen,“. Oder genauer: hatten. Denn in diesen Tagen geht die Ernte zu Ende. Dennoch sind drei Jahre mit recht wenig Regen auch an den Bäumen im Löwenberger Land-Ortsteil nicht spurlos vorbei gegangen. Genauso wenig wie das Corona-Jahr an Susann Wähnert und ihrem Mann Stefan.

Durch die Einschränkungen ist etwas das mehrmonatige Praktikantenpraktikum weggefallen, erzählt die Landwirtin, während sie eine eine Grüne Kiste mit Bio-Produkten aus eigenem Anbau füllt. 80-Stunden-Wochen seien normal, gerade in der Erntezeit hätten die zusätzlichen vier Paar Hände gefehlt. Das Durchhalten falle ihr trotzdem noch recht einfach, lächelt sie. „Es sind die Nettigkeiten am Rande, die einen in solchen Zeiten über Wasser halten“. Das die Kunden nach wie vor kämen, trotz Corona und trotz der Umleitung im Zuge der Bauarbeiten an der Bundesstraße 96, die in dieser Woche hoffentlich enden. Dass neue Besucher kommen, die der Nachhaltigkeitsgedanke weg vom Regal im Supermarkt und rauf aufs Land gebracht hat. Dass sich alle an die neuen Regeln halten. Und vor allem, dass sie zwar über Einschränkungen und Umleitung schimpfen, aber oft genug auch einfach ein paar nette Worte mitbringen. „Dafür sind wir dankbar“, nickt Susann Wähnert. Genauso, ergänzt sie, habe sie aber die Kollegen im Kopf, bei denen es in diesen Zeiten nicht so gut läuft. Bei diesen Worten stellt sie ihre Kaffetasse beiseite und klopft dreimal auf (den) Holz(-tisch).

Enten und Gänse aus eigener Aufzucht

„Auf uns wartet nun der Jahresendspurt“, schaut sie voraus. Vor allem das Weihnachtsgeflügel – Enten und Gänse aus eigener Aufzucht – bestimmen bald den Tagesplan. Daneben werden treuen Kunden weiterhin die Grünen Kisten geliefert – bis nach Berlin, wenn es sein muss. Kräftig gemostet wird ebenfalls. Nicht nur aus den eigenen Äpfeln entsteht der leckere Saft, aus dem ganzen Umland werden die Früchte entgegen genommen. Dagegen ist am für den 7. November 2020 geplanten Hoffest noch ein großes Fragezeichen. „Wir werden an dem Wochenende sicher einen offenen und schönen Laden haben“, sagt Susann Wähnert. Aber ob neben dem üblichen Verkauf auch gefeiert werden kann, lässt sie offen. Eine Anfrage zum Hygienekonzept liegt zwar bei der Gemeindeverwaltung vor, davon allein macht sie es jedoch nicht abhängig. „Wir wollen vor allem niemanden gefähren. Nicht die Kunden, nicht uns und die Mitarbeiter“. Wenn das Hoffest stattfindet, dann nur als Freiluftveranstaltung. Wobei sich das meiste sowieso unter freiem Himmel abspielt. Da sind schließlich Enten, Gänse, Kninchen und Co zu finden, die vor allem die jüngeren Besucher anziehen.

Insgesamt sei es wirtschaftlich gesehen kein schlechtes Jahr gewesen. Dass die Arbeitsbelastung aber nicht auf Dauer durchzuhalten sei, daraus macht sie auch kein Hehl. Gut angekommen sind dafür die erweitern Öffnungszeiten. Mittwoch bis Samstag von 10 bis 18 Uhr sind Kunden, auch neue, willkommen.

