Illegale Müllentsorgung bei Grieben

Hoch türmen sie sich, die unzähligen weißen Säcke aus Kunststoff an der Bundesstraße 167 zwischen Grieben (Löwenberger Land) und Herzberg ( Landkreis Ostprignitz-Ruppin). In den Säcken: Styropor, illegal am Straßenrand entsorgt. Entdeckt wurde der Müllhaufen von Tobias Lück (33), Landwirt aus Grieben und einem weiteren Landwirt am Donnerstagmorgen gegen 6.30 Uhr. Er zeigt sich zornig über die illegale Müllentsorgung. „Das sind Dreckschweine, da gibt es eigentlich keinen anderen Ausdruck für“, findet der Landwirt deutliche Worte für die Verursacher. Etwa 20 Kubikmeter umfasse der Haufen mit den Kunststoffsäcken, schätzt der 33-Jährige. „Das bekommt man nicht auf einen Pkw-Hänger, ich denke, dass das ein Lkw gewesen ist.“

Problem nimmt zu

Aktuell nehmen die Fälle entlang der B167 zu, berichtet Tobias Lück. „Es liegt immer mal wieder etwas herum. Alte Reifen, blaue Säcke mit undefinierbarem Müll. Aber in dieser Größenordnung habe ich noch nichts gesehen“, erzählt er. In diesem Fall vermutet der Griebener Dämmmaterial aus einem Keller. „So sieht es zumindest aus.“ Der Kollege von Tobias Lück meldete den Müllhaufen bei der Polizei. „Wie es jetzt aber weiter geht, das weiß ich nicht.“ Zu befürchten sei aber, dass der Abschnitt nicht zum Gemeindeland gezählt wird und somit der Eigentümer auf den Entsorgungskosten sitzen bleibt. Nach diesem Vorfall halten die Griebener die Augen offen. „Wir haben ja auch viele Jäger hier, die in der Nacht unterwegs sind. Aber leider hat man noch niemanden erwischen können.“

Asbest und Dachpappe sind Sondermüll

Die illegale Müllentsorgung wird im Landkreis Oberhavel zu einem immer größeren Problem. Oftmals handelt es sich bei dem Entsorgten um Sondermüll wie Asbest oder Dachpappe. Allein die Oberförsterei Neuendorf, zuständig für das Revier von Fürstenberg/ Havel bis Mühlenbeck, hat im Jahr 2019 350 Kubikmeter so genannten herrenlosen Müll (Hausmüll, Sperrmüll) entsorgt oder entsorgen lassen. Dazu kommen noch einmal 150 Kubikmeter Sondermüll ( MAZ berichtete). Die Entsorgung des Sondermülls muss beim Landkreis Oberhavel beantragt werden, außerdem muss er vor der Entsorgung beprobt werden. Die Aufwendungen des Landkreises für die Beseitigung dieser Abfälle betragen jährlich etwa 95 000 Euro. Ein weiteres Problem ist, dass die Schranken vor den Forstwegen aus Sicherheitsgründen nicht mehr verschlossen werden dürfen.

