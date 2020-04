Ist das der coolste Hausmeister in Oberhavel?

Löwenberg

Seit Wochen ist ruhig geworden um Ronald Rabeus. Sehr ruhig. Dabei arbeitet der 59-Jährige an einem Ort, wo es für gewöhnlich recht lebhaft zugeht. Und wo es, zumindest in den Pausen, auch mal ziemlich laut werden kann. Ronald Rabeus ist Hausmeister an der Libertasschule in Löwenberg. Und das seit fast 20 Jahren. Sein Fließ und seine Einsatzbereitschaft, das handwerkliche Können, Zuverlässigkeit, Geschicklichkeit, Ruhe, Freundlichkeit – all diese Dinge haben ihn zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Einrichtung gemacht.

2018 erhielt Ronald Rabeus den allerersten Libertaspreis, der von der Schule vergeben wurde. Quelle: Bert Wittke

Anzeige

Als 2018 an der Schule zum ersten Mal der Libertaspreis vergeben wurde, war der Falkenthaler dafür erste Wahl. Damit das System Schule auch in technischen Ausnahmesituationen weiter laufen kann, hatte Schulleiter Axel Klicks damals in seiner Laudation gesagt, gebe es Personen wie Ronald Rabeus. Ob Winterdienst oder Sommerhitze, fehlendes Mobiliar, defekte Tafeln, kaputte Scheiben oder Wassereinbruch – ihr Hausmeister habe stets eine Lösung für das Problem. Keine Veranstaltung der vergangenen Jahre sei ohne seine zuverlässige Betreuung möglich gewesen. Egal ob Einschulung, Abschlussfeier, musikalisch-literarische Abende, letzte Schultage oder Frühlings- und Sommerfeste des Fördervereins. Nicht eine dies Veranstaltungen habe Ronald Rabeus krankheitsbedingt oder wegen privater Verpflichtungen verpasst. Sein Part sei die technische und akustische Absicherung der Veranstaltungen, die redaktionelle Umsetzung der Veranstaltungskonzepte sowie der sekundengenaue Einsatz von Einspielen und Tonspuren. Und wenn er dann hinter den Reglern stehe, habe er zuvor bereits den Saal oder Raum vorbereitet, Stühle aufgestellt und bei Dekorierung geholfen. Unaufgeregt und entspannt, so Axel Klicks, minimiere Ronald Rabeus Probleme des Schulalltags und ermögliche so dem Kollegium, der Schüler- und Elternschaft eine angenehme Lehr- und Lernatmosphäre. Wie gut, dass der 59-Jährige noch etwas mehr als fünf Jahre vor sich hat, bevor er in den wohlverdienten Ruhestand gehen kann.

Weitere MAZ+ Artikel

Ronald Rabeus sorgt nicht nur im Schulgebäude dafür, dass alles sauber und in Ordnung ist. Quelle: Uwe Halling

Ronald Rabeus, der in Zehdenick geboren wurde, ist in Falkenthal aufgewachsen. Die Schule im Dorf reichte bis zur achten Klasse. Danach wechselte er nach Löwenberg. „Wir waren die ersten Schüler, die in der damals neu gebauten Schule unterrichtet wurden“, erinnert sich Ronald Rabeus. Das Gebäude sei auch erst nach den Herbstferien 1975 bezugsfertig gewesen. Bis dahin habe der Unterricht noch im Schloss stattgefunden. Das habe auch seinen Charme gehabt, denn die Räume dort sowie die Bänke und Tische darin seien schon irgendwie urig gewesen. Und dann ging es hinüber in den Neubau. „Von der Hölle in den Himmel“ bezeichnet Roland Rabeus den Unterschied, den die Schüler damals erlebt hätten.

Von der Schule in Falkenthal direkt nach Löwenberg

Nach der zehnten Klasse machte Roland Rabeus in der Stadt Brandenburg eine Lehre als Baufacharbeiter und arbeitete in diesem Beruf noch etwa eineinhalb Jahre. Dann lernte er seine Freundin kennen und ging zurück Falkenthal und nahm eine Arbeit Agrochemischen Zentrum in Neuholland an. Seine Freundin arbeitete damals in der Jungrinderaufzuchtanlage in Falkenthal. Als dieser Betrieb im Ort einen Wohnblock errichtete, bestand die Möglichkeit, dort eine Wohnung zu bekommen. „Wir haben dann noch schnell geheiratet, weil er Ehepaare dort eine Drei-Raum-Wohnung erhielten“, erinnert sich Roland Rabeus. Andernfalls hätten er und seine Freundin nur Anspruch auf zwei Räume gehabt. Vier Jahre wohnte das Paar dort, bevor es zur Scheidung kam. Ronald Rabeus lernte darauf eine Lehrerin aus Falkenthal kennen. „Wenn du unser Hausmeister wirst, dann bekommt ihr die Wohnung im Schulgebäude“, wurde ihm ein Angebot unterbreitet, das er annahm. So wurde aus dem gelernten Baufacharbeiter schließlich ein Hausmeister. Und in diesem Job arbeitete er so lange, bis die Schule im Ort 1999 geschlossen wurde. Doch das Schicksal meinte es gut mit Ronald Rabeus. Der damalige Hausmeister der Schule in Löwenberg beendete sein Arbeit dort im Mai 2000 und sein Nachfolger wurde Ronald Rabeus.

Meister der Veranstaltungstechnik

„Der Job macht mir sehr viel Spaß“, sagt der 59-Jährige. Die Arbeit sei nicht ganz einfach, dafür aber ungemein vielseitig und abwechslungsreich. Oft sei er mit Reparaturen beschäftigt sowie mit Reinigungsarbeiten im Gebäude, aber auch auf dem Hof und in den Außenanlagen. Einige der Tätigkeiten kannte er natürlich von seinem Job in Falkenthal, für andere habe er sich die notwendigen Fähigkeiten und Fertigkeiten erst aneignen müssen. „Aber alles ist erlernbar“, sagt Ronald Rabeus. Und dass er Veranstaltungen der Schule technisch betreue, liege in seiner Vergangenheit begründet. Früher haben er mit einem Kumpel mal ein, zwei Jahre Disco gemacht. Die Erfahrungen aus dieser Zeit können er nun nutzen.

Der 59-Jährige taucht gerne mal ab

Wenn Roland Rabeus nicht als Hausmeister in der Schule auf Achse ist, werkelt er im Haus und auf dem Grundstück in Falkenthal. Gerade jetzt sei er dabei, den Dachboden zu verkleiden. Außerdem hat der 59-Jährige ein Hobby mit sehr viel Tiefgang – er taucht gerne. „Ich bin ein Urlaubstaucher“, sagt er und schwärmt diesbezüglich von den Malediven und Ägypten. Wie er zu diesem Hobby gekommen ist? „Ich wollte nach der Wende einfach irgendetwas Interessantes machen“, sagt der Falkenthaler. Erst habe er es mit Fallschirmspringen versucht, aber da sei ihm kurz vor der Landung immer schlecht geworden. Also verabschiedete er sich von den Höhenflügen und tauchte dafür fortan lieber hin und wieder ab. Außerdem spielt Ronald Rabeus sehr gerne Volleyball und hört Musik. Bei Reparatur- und Räumarbeiten ist sein persönlicher Held immer mit dabei. Will heißen - Udo Lindenberg ist als CD oder Audiodatei stets treuer Begleiter der Löwenberger Schulhausmeisters.

Nette Kollegen und einen ebensolchen Schulleiter

Ronald Rabeus, der selbst drei erwachsene Kinder – zwei Mädchen (30 und 36 Jahre alt) und einen Jungen (40) – sowie sechs Enkelkinder hat, kommt mit den Schülern in Löwenberg gut aus. „Ich versuche immer, Konfrontationen zu vermeiden und Probleme oder Konflikte auf die ruhige Tour zu lösen“, sagt er. Gegenwärtig sei er aber auch nicht böse darüber, dass die Schüler momentan daheim sind. So könne er wenigstens in Ruhe mal wieder an allen Tischen und Stühlen die Filzgleiter kontrollieren und kaputte beziehungsweise fehlende ersetzen. Zu tun gebe es in einem solchen Schulhaus sowieso immer etwas. Deshalb ist der Hausmeister auch in dieser Zeit täglich vor Ort bei der Arbeit. Und was die Lehrer betrifft, die bezeichnet Ronald Rabeus alle als „super nette Kollegen“. Er könne sich keine besseren vorstellen und schließt in diese Einschätzung ausdrücklich auch Schulleiter Axel Klicks mit ein.

Ob er es bereut hat, Hausmeister geworden zu sein. „Noch nie“, schwört er. Er liebe seien Job und das ganz gleich, ob es im Haus laut oder – wie gegenwärtig – eher sehr leise zugeht.

Bitte nominieren!

Hat euer Hausmeister das Zeug zum „coolsten Hausmeister“ im Landkreis Oberhavel?

Dann schickt eure Nominierung an die MAZ. Bitte gern per Mail an Oranienburg@maz-online.de mit dem Namen, einer kurzen Begründung und – so ihr habt – mit einem oder gern auch mehreren Bildern.

Oder ruft bei der MAZ an: 03301/50 45 24 (Montag bis Freitag).

Die Nominierungszeit endet am 10. Mai. Danach steigt das Voting.

Bislang wurden zwölf Hausmeister von den Lesern vorgeschlagen.

Von Bert Wittke